توافد مئات الفلسطينيين، الجمعة، نحو الحدود الشرقية لقطاع غزة، حاملين الأعلام الفلسطينية، للمشاركة في مسيرات العودة الأسبوعية.

وتنطلق المسيرات هذه الجمعة تحت شعار "الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام" وفقاً للهيئة المنظمة للحراك والمشكّلة من الفصائل الفلسطينية المختلفة.

ويشارك الفلسطينيون في مسيرات العودة قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل، للإصرار على المطالبة برفع الحصار عن القطاع وتجديد مطالب عودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم.

ويستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة المسيرات السلمية بالعنف والقمع منذ بدايتها في مارس/آذار 2018، ما أدى إلى سقوط نحو 284 شهيداً وإصابة عشرات الآلاف.