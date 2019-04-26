سياسة
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الصحة السودانية: ضحايا الاحتجاجات 53 قتيلاً و734 جريحاً
قالت وزارة الصحة السودانية إن 53 شخصاً لقوا مصرعهم على خلفية الاحتجاجات المستمرة منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي. فيما أعلنت منظمة هيومن رايتس ووتش أن عدد القتلى خلال الفترة ذاتها تجاوز 100 قتيل.
الصحة السودانية: ضحايا الاحتجاجات 53 قتيلاً و734 جريحاً
وزارة الصحة السودانية تقول إن عدد القتلى الذين سقطوا منذ بداية الاحتجاجات بلغ 53 قتيلاً / AA
26 أبريل 2019

أعلنت وزارة الصحة السودانية أن عدد ضحايا الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم وبقية الولايات بلغ 53 قتيلاً و734 جريحاً منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي حتى أبريل/نيسان الجاري.

أعلن ذلك المدير العام لوزارة الصحة بولاية الخرطوم بابكر محمد علي، خلال اجتماع تنسيقي عقدته وزارات الصحة بالولايات، الخميس في الخرطوم، حول الأحداث الصحية الطارئة المصاحبة للاحتجاجات والاعتصامات.

وأوضح علي أن البرادات في المستشفيات استقبلت 40 قتيلاً، فيما وقعت 13 حالة وفاة أخرى أثناء تلقّي العلاج. وأضاف أن 734 متظاهراً أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة.

يأتي ذلك بينما ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير نشرته في 18 أبريل/نيسان الجاري، أن مراقبين سودانيين على الأرض يقدِّرون أن أكثر من 100 متظاهر قُتلوا خلال الاحتجاحات.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير على وقع مظاهرات شعبية متواصلة احتجاجاً على تدني الأوضاع الاقتصادية والغلاء منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومنذ 6 أبريل/نيسان الجاري، يعتصم آلاف المحتجين أمام مقر قيادة الجيش، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية وتفكيك مؤسسات النظام السابق، وعلى رأسها جهاز الأمن والمخابرات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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