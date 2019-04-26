سياسة
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الخارجية التركية: إملاءات واشنطن لن توصلها إلى نتيجة
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تدرك أنها لن تستطيع الوصول إلى نتيجة عبر الإملاءات. وأكد أقصوي أن تركيا تواصل مباحثاتها مع الولايات المتحدة لحل القضايا العالقة بين الجانبين.
الخارجية التركية: إملاءات واشنطن لن توصلها إلى نتيجة
المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية  أكد أن أنقرة تواصل مباحثاتها مع واشنطن لحل القضايا العالقة / AA
26 أبريل 2019

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حامي أقصوي، إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تدرك أنها لن تستطيع الوصول إلى نتيجة عبر الإملاءات.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الاعتيادي، للمتحدث باسم الخارجية في العاصمة أنقرة. كما أكد أقصوي أن تركيا تواصل مباحثاتها مع الولايات المتحدة لحل القضايا العالقة بين الجانبين.

وشدد على أن بلاده تتطلع إلى اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات ملموسة حيال القضايا التي تتعلق بأمن تركيا وفي مقدمتها تنظيمات PYD وYPG وكولن الإرهابية.

وأضاف "نرى أن الولايات المتحدة تلجأ إلى لغة التهديد ويتعين عليها إدراك أنها لن تستطيع الوصول إلى نتيجة عبر الإملاءات".

تصريحات المتحدث باسم الخارجية التركية، جاءت رداً على تهجّم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس على تركيا، خلال مؤتمر في العاصمة الأمريكية واشنطن، مطلع الشهر الجاري، بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس حلف شمال الأطلسي.

وادّعى بنس، خلال المؤتمر، أن قرار تركيا شراء نظام الدفاع الصاروخي الروسيS-400 "يمثل مخاطر كبيرة على تركيا وعلى الناتو بأكمله".

وتزعم الولايات المتحدة أن صواريخ S-400 الروسية ستشكّل خطراً على أنظمة الناتو بوصف تركيا عضواً فيه، وهو ما تنفيه الأخيرة.

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية، الأربعاء، عن مدير الشركة الروسية الحكومية لتصدير السلاح ألكسندر ميخييف قوله إن روسيا ستبدأ تسليم تركيا أنظمة S-400 الصاروخية الدفاعية في يوليو/تموز المقبل.

وأضاف ألكسندر ميخييف “تمت بالفعل مناقشة كل شيء والاتفاق عليه“.

وكانت تركيا قررت عام 2017 شراء منظومة S-400 الصاروخية من روسيا، بعد تعثّر جهودها المطولة في شراء أنظمة الدفاع الجوية من الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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