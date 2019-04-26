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مسيرة مليونية في الخرطوم للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية، والمعارضة الجزائرية تحضّر لمؤتمر شامل يجمع كل راغبي التغيير.

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السودان.. "مليونية" السلطة المدنية

تجمع آلاف المحتجين السودانيين، الخميس، أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم للمشاركة في مسيرة مليونية تهدف إلى تكثيف الضغط على المجلس العسكري الحاكم، لتسليم السلطة للمدنيين. [الأناضول]

ويأتي التجمع بعد اتفاق المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات على تشكيل لجنة مشتركة لتحديد الخطوات المقبلة بعد أسبوعين من الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير. [TRT عربي]

وأكد تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في بيان، أن الاعتصام أمام مقرّ قيادة الجيش سيستمر لحماية الثورة وضمان تحقيق جميع المطالب. [TRT عربي]

الجزائر.. مؤتمر التغيير

أعلنت قوى جزائرية معارضة، الخميس، الشروع في التحضير لمؤتمر وطني شامل لمختلف الأطياف الراغبة في التغيير، واستثنت أحزاب الموالاة، ورموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة. [الأناضول]

وفي بيان مشترك لأحزاب وشخصيات معارضة، منضوية تحت اسم "فعاليات قوى التغيير لنصرة خيار الشعب"، أعلن عن "تشكيل لجنة لتنظيم لقاء وطني لقوى التغيير، يكون مفتوحاً على كل فاعليات المجتمع، باستثناء الذين كانوا سبباً في الأزمة الحالية أو طرفاً فيها، من أجل البحث عن حل يستجيب للمطالب الشعبية السلمية". [الأناضول]

وجرى الاجتماع التاسع لفاعليات قوى التغيير لنصرة الشعب، في مقر حزب العدالة والتنمية الإسلامي في الجزائر العاصمة، وحضره ممثلون عن أحزاب: طلائع الحريات، والنهضة، والبناء الوطني، وشخصيات مستقلة على غرار الحقوقي مصطفى بوشاشي. [الأناضول]