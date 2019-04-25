أعلن مجلس الأمة الجزائري، الخميس، الشروع في إجراءات رفع الحصانة عن اثنين من أعضائه، بطلب من القضاء، وهما وزيران سابقان وقياديان في حزب الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وقال بيان صادر عن المجلس إن مكتبه أحال طلباً من وزير العدل "يتعلق بتفعيل إجراءات رفع الحصانة البرلمانية عن عضوي مجلس الأمة سعيد بركات وجمال ولد عباس، وعرضها على لجنة الشؤون القانونية، لإعداد تقرير في الموضوع".

ووفق النظام الداخلي للغرفة البرلمانية، فإن اللجنة تعيد في ظرف شهرين، رفع تقريرها إلى مكتب المجلس، لعرضه للتصويت في جلسة مغلقة.

وكان كل من جمال ولد عباس وسعيد بركات، وزيراً سابقاً مقرباً من بوتفليقة، وتقلّدا حقائب حكومية عديدة في عهده، كما أنهما قياديان في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

ويمهّد الشروع في رفع الحصانة عن ولد عباس وبركات لمحاكمتهما بتهم فساد، حسب ما نقلته وسائل إعلام محلية.

ولم تعلن النيابة العامة في الجزائر طبيعة التهم الموجهة إليهما، لكن وسائل إعلام محلية أكدت أن الأمر يتعلق بـ"تبديد أموال ضخمة"، خلال قيادتهما لوزارة التضامن قبل سنوات.

وتزامن تحرك القضاء ضد الوزيرين السابقين بالتزامن مع حملة واسعة ضد الفساد، طالت رجال أعمال ومسؤولين مقربين من الرئيس السابق، في خطوة تدعمها قيادة الجيش.

ومنذ أيام، تم توقيف عدد من رجال أعمال مقربين من بوتفليقة وشقيقه السعيد، وأودعوا سجن الحراش، شرقي العاصمة، على ذمة التحقيق في قضايا فساد.