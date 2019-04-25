تجمع آلاف المحتجين السودانيين، الخميس، أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم للمشاركة في مسيرة مليونية تهدف إلى تكثيف الضغط على المجلس العسكري الحاكم، لتسليم السلطة للمدنيين.

ويأتي التجمع بعد اتفاق المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات على تشكيل لجنة مشتركة لتحديد الخطوات المقبلة بعد أسبوعين من الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير.

وقال تحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في بيان أصدره الخميس "ندعو جميع جماهير شعبنا للحضور والمشاركة في مليونية السلطة المدنية".

وأكد التحالف أن الاعتصام أمام مقرّ قيادة الجيش سيستمر لحماية الثورة وضمان تحقيق جميع المطالب.

وحمل متظاهرون لافتات كتب عليها "لا للحكام العسكريين"، بينما بدأ متظاهرون في أنحاء الخرطوم بالوصول إلى مقر قيادة الجيش من ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض.

وعُقد في وقت متأخر، الأربعاء، اجتماع بين المجلس العسكري الانتقالي وقادة الاحتجاجات، ومن بينهم "تجمع المهنيين السودانيين" أحد التنظيمات التي أطلقت الحراك قبل أربعة أشهر.

وبعد انتهاء الاجتماع، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي لصحفيين "التقينا حول مختلف جوانب المذكرة التي قدمها تحالف الحرية والتغيير".

ولم يقدم المتحدث إيضاحات حول المطلب الرئيسي بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، لكنه قال "لم تكن هناك خلافات كبيرة".

جدير بالذكر أن الجيش السوداني أطاح في 11 أبريل/نيسان بالرئيس البشير عمر البشير وأعلن اعتقاله. وتمّ نقله في وقت لاحق إلى سجن في الخرطوم، بحسب ما قالت عائلته. إلا أن المحتجين واصلوا الاعتصام مطالبين بنقل السلطة إلى إدارة مدنية.