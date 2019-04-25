سياسة
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الخرطوم.. مسيرة منددة بتدخل السيسي في الشأن السوداني
شارك مئات السودانيين في مسيرة من ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، إلى سفارة القاهرة بالخرطوم، تنديداً بما وصفوه تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الشأن السوداني بعد قمة تشاورية للاتحاد الإفريقي بشأن السودان، استضافتها القاهرة.
الخرطوم.. مسيرة منددة بتدخل السيسي في الشأن السوداني
المشاركون في المسيرة رددوا هتافات ضد تدخل السيسي في الشأن السوداني / AP
25 أبريل 2019

شارك مئات السودانيين، الخميس، في مسيرة انطلقت من ميدان الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش، إلى السفارة المصرية بالخرطوم، تنديداً بما وصفوه تدخل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في الشأن السوداني.

وقال شهود إن المشاركين في المسيرة رددوا هتافات بينها "السيسي ده السودان، إنت حدودك بس أسوان"، في إشارة إلى الحدود بين البلدين.

ونقلت وكالة الأناضول عن شاهد عيان أن المئات ساروا في شارع الجمهورية، أحد الشوارع الرئيسية وسط الخرطوم، في طريقهم إلى السفارة، وهم يهتفون ضد الرئيس المصري.

ونشر نشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة للمتظاهرين وسط الخرطوم، وهم يهتفون ضد السيسي.

واتفق المشاركون في قمة تشاورية بشأن السودان، استضافتها القاهرة، الثلاثاء، على تمديد مهلة الاتحاد الإفريقي لتسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يوماً إلى 3 أشهر.

وشارك في أعمال القمة التشاورية بالقاهرة رؤساء كل من تشاد، وجيبوتي، ورواندا، والكونغو، والصومال، وجنوب إفريقيا، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وممثلين عن إثيوبيا، وجنوب السودان، وأوغندا، وكينيا، ونيجيريا.

وكانت القاهرة أعلنت أن وفداً مصرياً رفيع المستوى زار السودان، للوقوف على آخر التطورات فيها.

جاء ذلك بعد ساعات من إجراء الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً برئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان.

وأشارت وكالة الأنباء المصرية الرسمية إلى أن زيارة الوفد تأتي في إطار "تأكيد الدعم الكامل لخيارات الشعب السوداني وإرادته الحرة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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