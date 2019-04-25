سياسة
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نصف مليون زهرة تتزاحم في أكبر سجادة من التوليب في إسطنبول
أشرفت بلدية إسطنبول على إعداد سجادة من أزهار التوليب بلغت مساحتها 1640 متراً مربعاً، واستُخدمت في إعدادها 570 ألف زهرة ما بين متحف آياصوفيا وجامع السلطان أحمد.
نصف مليون زهرة تتزاحم في أكبر سجادة من التوليب في إسطنبول
سجادة التوليب بلغت مساحتها 1640 متراً مربعاً
25 أبريل 2019

تتزاحم 570 ألف زهرة توليب من ألوان مختلفة لتجد لها مكاناً في أكبر سجادة في العالم من نوعها، في ميدان السلطان أحمد الشهير وسط إسطنبول.

وأشرفت بلدية إسطنبول على إعداد سجادة منسوجة من زهور التوليب للمرة الخامسة، وبلغت مساحتها 1640 متراً مربعاً.

وقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في كلمة ألقاها بالمناسبة إن صنع سجادة من زهور التوليب أضحى تقليداً، مشيراً إلى أن التقليد يليق بالمدينة.

وأشار إمام أوغلو إلى أن تركيا هي الوطن الأم لزهور التوليب، مؤكداً ضرورة توريث تقليد لقاء المواطنين بزهور التوليب في ميدان السلطان أحمد التاريخي، للأجيال القادمة.

وأوضح أن مساحة سجادة التوليب بلغت 1640 متراً مربعاً، واستُخدم في إعدادها 570 ألف زهرة.

وأشار إلى أن عرض السجادة سيستمر حتى 30 أبريل/نيسان، متمنياً لزوارها أن يستمتعوا بمنظرها ما بين متحف آياصوفيا وجامع السلطان أحمد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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