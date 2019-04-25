سياسة
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مظاهرات شرقي سوريا تطالب برحيل YPG الإرهابي وتندد بسرقته موارد المنطقة
شهدت مدن محافظة دير الزور وبلداتها شرقي سوريا، الأربعاء والخميس، مظاهرات، طالبت برحيل تنظيم PKK/YPG الإرهابي من المنطقة، ونددت بفساده وسرقته لموارد المنطقة.
مظاهرات شرقي سوريا تطالب برحيل YPG الإرهابي وتندد بسرقته موارد المنطقة
المتظاهرون طالبوا برحيل التنظيم الإرهابي من أراضيهم / AA
25 أبريل 2019

شهدت مدن وبلدات في محافظة دير الزور شرقي سوريا، الخميس، مظاهرات طالبت برحيل تنظيم PKK/YPG الإرهابي من المنطقة، ونددت بفساده وسرقته لموارد المنطقة.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأناضول، أن المئات شاركوا في المظاهرات التي خرجت في مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، وبلدة العزبة بريف دير الزور الشمالي. وأشاروا إلى أن عناصر التنظيم الإرهابي هاجموا مظاهرة في بلدة العزبة وفضوها بالقوة، دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا حتى الساعة.

وأوضحت المصادر أن العشرا ت خرجوا في مظاهرة، الأربعاء، في بلدة الحصين بريف دير الزور الشمالي.

وأشارت المصادر إلى أن المتظاهرين طالبوا برحيل التنظيم الإرهابي من أراضيهم، ونددوا بسرقة المنظمة لموارد منطقتهم من نفط وغاز وغيرها.

وبحسب المصادر ذاتها رفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "نريد خروج قيادات قنديل" من المنطقة.

وتقدم تنظيم YPG الإرهابي بدعم من التحالف الدولي، في ريفي دير الزور الشرقي والشمالي في منتصف عام 2017، واستكمل السيطرة عليهما مطلع مارس/آذار الماضي، بعد طرد تنظيم داعش الإرهابي منها.

يُشار إلى أن ريف دير الزور الشرقي يضم أكبر حقول للغاز والنفط في سوريا، ويستولي التنظيم على تلك الحقول وتبيع إنتاجها لصالح قياداتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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