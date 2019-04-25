سياسة
3 دقيقة قراءة
الخارجية الإيرانية: لن نسمح لأي دولة بأن تحل محل إيران في سوق النفط
قال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن جمهورية إيران لن تسمح لأي دولة بأن تحل محل إيران في سوق النفط، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وتلك الدول ستكون مسؤولة عن أي عواقب. كما ندد بترحيب السعودية والبحرين بفرض العقوبات على طهران.
الخارجية الإيرانية: لن نسمح لأي دولة بأن تحل محل إيران في سوق النفط
طهران أكدت أنها لن تسمح لأي دولة بإحلال مبيعاتها النفطية في السوق العالمية / Reuters
25 أبريل 2019

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، إن إيران لن تسمح لأي دولة بإحلال مبيعاتها النفطية في السوق العالمية، وذلك بعد أيام قليلة من مطالبة الولايات المتحدة المستوردين بوقف شراء الخام من طهران بدءاً من مايو/أيار القادم.

وقال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، إن "إيران لن تسمح لأي دولة بأن تحل محل إيران في سوق النفط"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة وتلك الدول ستكون مسؤولة عن أية عواقب".

وندد موسوي بالسعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، وبالبحرين؛ لترحيبهما بفرض العقوبات على طهران، وصافاً العقوبات الأمريكية بأنها "غير شرعية ووحشية وباعثها التنمر".

وقال موسوي إن بلاده "تأمل في أن يتخذ مشترو النفط الإيراني المعارضون لهذه الخطوة أحادية الجانب موقفاً أيضاً".

وقررت واشنطن عدم تجديد الإعفاء من العقوبات المفروضة على إيران الذي كانت منحته لبعض مشتري النفط الإيراني في العام الماضي.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترمب واثق من أن السعودية والإمارات يمكنهما سد أي فجوة تحدث في سوق النفط.

وقدمت الصين، أكبر مشترٍ للخام الإيراني، شكوى رسمية للولايات المتحدة في الأسبوع الحالي، من قرار إنهاء الإعفاءات من العقوبات على واردات النفط الإيراني.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الخميس، إن الصين "لم تطلب بعد" المزيد من النفط بعدما قررت واشنطن إنهاء الإعفاءات التي كانت تتيح لبكين الشراء من طهران.

وكانت الولايات المتحدة سمحت في البداية لثمانية من كبار مشتري النفط الإيراني بمواصلة شراء كميات محدودة لستة أشهر حتى أبريل/نيسان، بعدما أعادت فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وصعدت أسعار خام برنت، الخميس، متجاوزة 75 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ بداية العام الحالي في أعقاب تشديد العقوبات على إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us