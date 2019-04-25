قالت وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، إن إيران لن تسمح لأي دولة بإحلال مبيعاتها النفطية في السوق العالمية، وذلك بعد أيام قليلة من مطالبة الولايات المتحدة المستوردين بوقف شراء الخام من طهران بدءاً من مايو/أيار القادم.

وقال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، الخميس، إن "إيران لن تسمح لأي دولة بأن تحل محل إيران في سوق النفط"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة وتلك الدول ستكون مسؤولة عن أية عواقب".

وندد موسوي بالسعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، وبالبحرين؛ لترحيبهما بفرض العقوبات على طهران، وصافاً العقوبات الأمريكية بأنها "غير شرعية ووحشية وباعثها التنمر".

وقال موسوي إن بلاده "تأمل في أن يتخذ مشترو النفط الإيراني المعارضون لهذه الخطوة أحادية الجانب موقفاً أيضاً".

وقررت واشنطن عدم تجديد الإعفاء من العقوبات المفروضة على إيران الذي كانت منحته لبعض مشتري النفط الإيراني في العام الماضي.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن الرئيس دونالد ترمب واثق من أن السعودية والإمارات يمكنهما سد أي فجوة تحدث في سوق النفط.

وقدمت الصين، أكبر مشترٍ للخام الإيراني، شكوى رسمية للولايات المتحدة في الأسبوع الحالي، من قرار إنهاء الإعفاءات من العقوبات على واردات النفط الإيراني.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الخميس، إن الصين "لم تطلب بعد" المزيد من النفط بعدما قررت واشنطن إنهاء الإعفاءات التي كانت تتيح لبكين الشراء من طهران.

وكانت الولايات المتحدة سمحت في البداية لثمانية من كبار مشتري النفط الإيراني بمواصلة شراء كميات محدودة لستة أشهر حتى أبريل/نيسان، بعدما أعادت فرض عقوبات على صادرات النفط الإيرانية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وصعدت أسعار خام برنت، الخميس، متجاوزة 75 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ بداية العام الحالي في أعقاب تشديد العقوبات على إيران.