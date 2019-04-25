سياسة
5 دقيقة قراءة
"هدنة جديدة" بين المعارضة والمجلس العسكري في السودان
أخذت المفاوضات بين المعارضة السودانية والمجلس العسكري الانتقالي منحىً جديداً بعد قبول القوى الممثلة للشارع الجلوس مع المجلس واستئناف التفاوض، بعد استقالة عدد من أعضاء المجلس العسكري الذين اعترضت عليهم المعارضة في السابق لانتمائهم إلى النظام القديم.
"هدنة جديدة" بين المعارضة والمجلس العسكري في السودان
المعارضة السودانية ترفض بقاء السلطة في يد المجلس العسكري / AA
25 أبريل 2019

أصدر المجلس العسكري الانتقالي السوداني بياناً أقر فيه بالدور الكبير الذي لعبته قوى "الحرية والتغيير" في المشهد الحادث بالبلاد، بعد فترة من التوتر ساد العلاقة بين الطرفين.

وأعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء الأربعاء، عن اتفاقه مع المعارضة ممثلة بتحالف "الحرية والتغيير"، على "الشراكة للخروج بالبلاد إلى بر الأمان" حسب بيانه.

وأوضح المجلس، عقب انتهاء اجتماع جمعه بالتحالف، حصول اتفاق بين الطرفين في كثير من القضايا، مشيراً إلى وجود "القليل من نقاط الخلاف".

شد وجذب

منذ عزل الرئيس عمر البشير، يطالب تحالف "الحرية والتغيير"، المجلس العسكري، بتسليم السلطة للمدنيين عبر هيئة تتشكل من مجلس سيادي مدني بمشاركة عسكريين ومجلس وزراء مدني ومجلس تشريعي.

وكانت قوى إعلان الحرية والتغيير جددت، في وقت سابق، تمسُّكها بمطلب تشكيل سلطة مدنية كاملة، مؤكدة أن "ما تبقى الآن هو تسليم السلطة إلى المدنيين"، وكشفت أيضاً أن تراجعها عن تعليق التفاوض مع المجلس العسكري مشروط بـ"الاعتراف بالتحالف ممثلاً للشعب السوداني".

ونجحت المعارضة السودانية في فرض شروطها للتفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، بعد أن أوقفت التواصل معه منذ الأحد الماضي، وأعلن تحالف "الحرية والتغيير" موافقته على استئناف التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي، إثر بيان أصدره المجلس العسكري أقر فيه بالدور الكبير الذي أدّاه التحالف في التغيير الذي حدث في السودان.

ورفضت المعارضة السودانية بقاء السلطة في يد المجلس العسكري، وشددت على أن "من كانوا جزءاً من النظام السابق لا يمكن أن يكونوا جزءاً من الحل"، مع التلويح بإعلان الإضراب المدني الشامل.

وأعلنت المعارضة رفضها الحوار مع المجلس العسكري عبر اللجنة السياسية التابعة للمجلس. وأشارت قوى "الحرية والتغيير" إلى أن اللجنة السياسية تعنّتت في تحديد مواقيت للرد على مقترحاتهم، وأنها تسلمت عدة مقترحات من تنظيمات ظلت جزءاً من النظام السابق حتى تاريخ سقوطه، وتريد اللجنة أن تجعل منها شريكة في ترتيبات الانتقال، ما يعكس تراجعاً ومحاولة لإنتاج النظام القديم، حسب التحالف.

هدنة الاستقالات

عاد التواصل بين المعارضة والمجلس العسكري بعد اتهامات القوى المعارضة للمجلس بتعمد المماطلة في تسليم السلطة للمدنيين، ليعقب ذلك إعلان المجلس العسكري الانتقالي أن ثلاثة من أعضائه، هم رئيس اللجنة السياسية الفريق أول عمر زين العابدين، والفريق جلال الدين الشيخ، والفريق أول شرطة الطيب بابكر، تقدموا باستقالاتهم من عضوية المجلس وأن الأخير ينظر فيها، فيما بدا أنه استجابة لضغوط المعارضة والحراك بشأن استبعادهم.

وكانت المعارضة انتقدت رئيس اللجنة السياسية الفريق أول عمر زين العابدين بسبب طريقة إدارته الحوار، فضلاً عن اتهامه بالانتساب إلى النظام السابق.

وجاء الإعلان عن تقدُّم الفريق جلال الدين الشيخ باستقالته في الوقت الذي كان يستعد فيه لحزم حقائبه مغادراً إلى واشنطن لإجراء حوار مع الإدارة الأمريكية بشأن إزالة اسم السودان من قوائم الإرهاب.

وكان المجلس العسكري ابتعث الشيخ في أول المهام الرسمية الخارجية لاطلاع الاتحاد الإفريقي على تطورات الأوضاع في السودان عقب الإطاحة بالبشير، وتتهمه المعارضة بأنه الذراع اليمنى لصلاح قوش، الرئيس السابق لجهاز الأمن والمخابرات.

استقالة الفريق أول شرطة الطيب بابكر، الذي جرت تسميته مديراً للشرطة في سبتمبر/أيلول 2018، وهي صفة خولته لأخذ مقعد في اللجنة الأمنية التي كونها البشير، ولاحقاً عضوية المجلس العسكري، كانت على خلفية اتهامه بالمسؤولية عن تعامل الشرطة العنيف مع المحتجين في بداية الحراك.

العودة للتفاوض

وعلى خلفية هذه الخطوات قال المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري، الفريق شمس الدين كباشي، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع الذي جمع الطرفين، إن المجلس والتحالف يعدان نفسيهما مكملين لبعضهما وأنهما يتطلعان إلى نتائج ترقى لتطلعات الشعب السوداني وبناء مستقبل زاهر له.

وأضاف أنه ومن خلال الحوار اتفق المجلس العسكري والتحالف على معظم جوانب المذكرة التي طرحها التحالف، وأن نقاط الخلاف لم تكن كثيرة مقارنة بنقاط التوافق، مؤكداً أن نقاط الخلاف بينهما ليست بعيدة، منوهاً بأنه بات من الممكن التوافق على النقاط الخلافية.

وأعلن كباشي تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس العسكري والتحالف للنقاش حول النقاط الخلافية وتقديم مقترحات.

من جهته، قال المتحدث باسم تحالف الحرية والتغيير أحمد الربيع إن التحالف استجاب لدعوة المجلس العسكري للاجتماع، استناداً إلى ما جاء في بيان وصفه بالإيجابي صدر من المجلس.

وأشاد بالأجواء التي سادت خلال الاجتماع، مشيراً إلى أنه تم التأكيد على المسؤولية المشتركة بين الجانبين مع التأكيد كذلك على ريادة قوى التغيير للحراك الثوري، وتثمين دور القوات المسلحة، في حماية أرواح المواطنين. كذلك نوه بأن اللجنة المشتركة ستنظر في نقاط الخلاف الخاصة بترتيبات الانتقال وصلاحيات الأجهزة والهياكل المختلفة خلال الفترة الانتقالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us