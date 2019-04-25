سياسة
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بلومبرغ: ترمب يدعم هجوم حفتر على طرابلس
نقلت وكالة بلومبرغ عن 3 مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي يدعم العملية العسكرية التي تقوم بها قوات حفتر للسيطرة على العاصمة طرابلس. وأشارت الوكالة إلى أن هذا الدعم عبّر عنه ترمب خلال مكالمته الهاتفية مع حفتر، في 15 أبريل/نيسان الحالي.
بلومبرغ: ترمب يدعم هجوم حفتر على طرابلس
مستشار الأمن القومي الأمريكي أعطى الضوء الأخضر لحفتر للهجوم على طرابلس خلال مكالمة هاتفية / Reuters
25 أبريل 2019

قال مسؤولون أمريكيون، إن الرئيس دونالد ترمب، يدعم العملية العسكرية، التي تقوم بها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد الجيش بالشرق، للسيطرة على العاصمة طرابلس.

ونقلت وكالة بلومبرغ الأمريكية، عن 3 مسؤولين رفضوا الكشف عن هوياتهم، القول إن هذا الدعم عبّر عنه ترمب خلال مكالمته الهاتفية مع حفتر، في 15 أبريل/نيسان الحالي.

ورأى المسؤولون، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، أعطى الضوء الأخضر لحفتر، من أجل الهجوم على طرابلس، خلال مكالمة هاتفية أجراها معه سابقاً.

وذكرت الوكالة أن مكالمة حفتر مع ترمب، جاءت مباشرة بعد لقاء الأخير والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض، ومهاتفته لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، اللذين يدعمان اللواء المتقاعد.

وكان البيت الأبيض أعلن، في وقت سابق، أن المكالمة الهاتفية بين ترمب وحفتر بحثت مواضيع التنسيق المشترك في محاربة الإرهاب وتحقيق الاستقرار والسلام في ليبيا.

وفي 9 أبريل/نيسان الحالي، التقى ترمب السيسي في البيت الأبيض، بينما أجرى مكالمة هاتفية مع ولي عهد أبو ظبي في 14 من نفس الشهر.

يذكر أن حفتر أطلق، في 4 أبريل/نيسان الجاري، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، في خطوة أثارت رفضاً واستنكاراً دوليين.

ومنذ 2011، تعاني ليبيا، البلد الغني بالنفط، من صراع على الشرعية والسلطة، يتركز حالياً بين حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، وقوات اللواء المتقاعد حفتر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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