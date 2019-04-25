أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، في بيان صدر عنه الأربعاء، أنه ينظر في استقالة ثلاثة من أعضائه.

وقال البيان إن الفريق أول ركن عمر زين العابدين، والفريق أول جلال الدين الشيخ، والفريق أول شرطة بابكر الطيب، تقدموا باستقالتهم من عضوية المجلس العسكري الانتقالي، مضيفاً أن هذه الاستقالات قيد النظر أمام رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان.

وفي وقت سابق، كشف ساطع الحاج، عضو قوى إعلان الحرية والتغيير، عن موافقة المجلس العسكري الانتقالي على إقالة الأعضاء الثلاثة، الذين يعدهم الحراك الشعبي "من رموز النظام السابق". وأوضح أن استبعاد الأسماء الثلاثة كان شرطاً مسبقاً لحضور الاجتماع الذي دعا إليه المجلس العسكري في وقت سابق.

على صعيد آخر، أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية المعارضة، فجر الخميس، تأجيلها إعلان أسماء مرشحيها للسلطة المدنية الانتقالية للمرة الثانية خلال 3 أيام؛ وذلك سعياً للوصول إلى اتفاق شامل مع المجلس العسكري الانتقالي.

وأوضحت في بيان أنها رأت اتخاذ خطوة تأجيل إعلان الأسماء المرشحة للسلطة المدنية الانتقالية؛ "بناءً على المستجدات والاتفاق حول الخطوات القادمة مع المجلس العسكري".

ولفت البيان إلى أن ذلك التأجيل؛ يأتي سعياً للوصول إلى اتفاق شامل وكامل مع المجلس العسكري يمهد للإعلان عن كل مستويات السلطة الانتقالية المدنية.

وذكر أن "الطرفين اتفقا على ضرورة العمل المشترك؛ من أجل الوصول بالبلاد إلى السلام والاستقرار والتحول الديمقراطي الحقيقي".

وأضاف البيان "تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة من المجلس العسكري الانتقالي، وقوى إعلان الحرية والتغيير؛ لمناقشة القضايا الخلافية العالقة، فالمسوؤلية مشتركة".

وتطالب قوى المعارضة بمجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، ومجلس تشريعي مدني، يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، ومجلس وزراء مدني مصغر من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية.

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.