سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 25 أبريل/نيسان 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 25 أبريل/نيسان 2019
وزارة الخارجية التركية قالت إن بيان الرئيس الأمريكي بشأن أحداث 1915 لا قيمة له / AA
25 أبريل 2019

أهم الأحداث:

أنقرة تقول إن تصريح ترمب حول أحداث 1915 تشويه للتاريخ ولا قيمة له، والمجلس العسكري الانتقالي بالسودان ينظر في استقالة 3 من أعضائه.

    الجديد على TRT عربي:

    "اعترافات تحت التعذيب ومُحاكمات جائرة".. انتقادات أممية للإعدامات بالسعودية

    ما بعد التصعيد الأمريكي.. هل تنجح إيران في كسر الحصار؟

    شاهد!

    10 ملايين دولار مكافأة أمريكية ضد حزب الله

    تركيا: بيان ترمب تشويه للتاريخ

    قالت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، إن بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن أحداث 1915 لا قيمة له. وأشارت في بيان إلى أن "تشويه التاريخ لاعتبارات سياسية داخلية غير مقبول". وأكدت رفض بيان ترمب حول الأحداث المتعلقة بمزاعم إبادة الأرمن. [TRT عربي]

    وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استخدم عبارة "الكارثة الكبرى" لوصف أحداث عام 1915، والتي يعد فيها يوم 24 أبريل/نيسان يوماً لذكرى ما يسمى "الإبادة الأرمنية" المزعومة. وقال ترمب، الأربعاء، في بيان حول أحداث 1915، "اليوم نتذكر ذكرى الذين عانوا في ميدس ييغرن، إحدى أعظم جرائم القتل الجماعي في القرن العشرين". [الأناضول]

      المجلس العسكري الانتقالي بالسودان ينظر في استقالة 3 من أعضائه

        أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، في بيان صدر عنه الأربعاء، أنه ينظر في استقالة ثلاثة من أعضائه. وقال البيان إن الفريق أول ركن عمر زين العابدين والفريق أول جلال الدين الشيخ والفريق أول شرطة بابكر الطيب تقدموا باستقالتهم من عضوية المجلس العسكري الانتقالي، مضيفاً أن هذه الاستقالات قيد النظر أمام رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان. [TRT عربي]

        من جانبها، أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية، فجر الخميس، تأجيلها إعلان أسماء مرشحيها للسلطة المدنية الانتقالية للمرة الثانية خلال 3 أيام؛ وذلك سعياً للوصول إلى اتفاق شامل مع المجلس العسكري الانتقالي. وأوضحت في بيان، أنها رأت اتخاذ خطوة تأجيل إعلان الأسماء المرشحة للسلطة المدنية الانتقالية؛ "بناءً على المستجدات، والاتفاق حول الخطوات القادمة مع المجلس العسكري". [الأناضول]

          مصدر:TRT عربي - وكالات
          اكتشف
          غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
          الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
          إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
          زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
          مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
          "القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
          الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
          قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
          عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
          ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
          زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
          كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
          بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
          وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
          الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
          ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
          Contact us