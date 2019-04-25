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أنقرة تقول إن تصريح ترمب حول أحداث 1915 تشويه للتاريخ ولا قيمة له، والمجلس العسكري الانتقالي بالسودان ينظر في استقالة 3 من أعضائه.

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تركيا: بيان ترمب تشويه للتاريخ

قالت وزارة الخارجية التركية، الأربعاء، إن بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن أحداث 1915 لا قيمة له. وأشارت في بيان إلى أن "تشويه التاريخ لاعتبارات سياسية داخلية غير مقبول". وأكدت رفض بيان ترمب حول الأحداث المتعلقة بمزاعم إبادة الأرمن. [TRT عربي]

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب استخدم عبارة "الكارثة الكبرى" لوصف أحداث عام 1915، والتي يعد فيها يوم 24 أبريل/نيسان يوماً لذكرى ما يسمى "الإبادة الأرمنية" المزعومة. وقال ترمب، الأربعاء، في بيان حول أحداث 1915، "اليوم نتذكر ذكرى الذين عانوا في ميدس ييغرن، إحدى أعظم جرائم القتل الجماعي في القرن العشرين". [الأناضول]

المجلس العسكري الانتقالي بالسودان ينظر في استقالة 3 من أعضائه

أعلن المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، في بيان صدر عنه الأربعاء، أنه ينظر في استقالة ثلاثة من أعضائه. وقال البيان إن الفريق أول ركن عمر زين العابدين والفريق أول جلال الدين الشيخ والفريق أول شرطة بابكر الطيب تقدموا باستقالتهم من عضوية المجلس العسكري الانتقالي، مضيفاً أن هذه الاستقالات قيد النظر أمام رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان. [TRT عربي]

من جانبها، أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية، فجر الخميس، تأجيلها إعلان أسماء مرشحيها للسلطة المدنية الانتقالية للمرة الثانية خلال 3 أيام؛ وذلك سعياً للوصول إلى اتفاق شامل مع المجلس العسكري الانتقالي. وأوضحت في بيان، أنها رأت اتخاذ خطوة تأجيل إعلان الأسماء المرشحة للسلطة المدنية الانتقالية؛ "بناءً على المستجدات، والاتفاق حول الخطوات القادمة مع المجلس العسكري". [الأناضول]