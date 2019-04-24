سياسة
1 دقيقة قراءة
في انتهاك جديد.. مقتل مدني وجرح آخرين في قصف للنظام شمالي سوريا
شنت قوات النظام السوري قصفاً مدفعياً في ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي، ما أدى إلى مقتل مدني وجرح 10 آخرين، في انتهاك جديد لمنطقة خفض التصعيد.
في انتهاك جديد.. مقتل مدني وجرح آخرين في قصف للنظام شمالي سوريا
صورة أرشيفية لقصف النظام السوري لخان شيخون  / Reuters
24 أبريل 2019

سقط مدني قتيلاً وأصيب 10 آخرون، الأربعاء، جراء قصف مدفعي لقوات النظام السوري وعناصر تابعة لإيران، شمالي سوريا، فيما يعد انتهاكاً جديداً لاتفاقية خفض التصعيد.

وأفادت مصادر في الدفاع المدني (الخوذ البيضاء) استهداف القصف لمدينتي سراقب وخان شيخون بريف إدلب الجنوبي، بالإضافة إلى بلديات أخرى في ريف حماة الشمالي.

ومنذ مطلع العام الحالي، تصاعدت هجمات قوات النظام السوري والمجموعات الإرهابية التابعة له، إذ قتل 138 مدنياً خلال مارس/آذار الماضي فقط، وأصيب العشرات.

وأبرمت اتفاقية خفض التصعيد في سبتمبر/أيلول2017، بين تركيا وروسيا وإيران، تلاها اتفاق سوتشي بهدف تثبيت وقف إطلاق النار في إدلب في سبتمر/أيلول 2018، وهو الاتفاق الذي سحبت المعارضة بموجبه أسلحتها الثقيلة من المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us