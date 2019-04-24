سياسة
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وزيرا الخارجية والدفاع وقادة الجيش يشددون على الحزم للحفاظ على مصالح تركيا
اجتمع وزير الدفاع خلوصي أقار والخارجية جاوش أوغلو، بقادة الجيش ووفد من كبار موظفي الوزارتين، لبحث قضايا الأمن الإقليمي والعلاقات الخارجية، بما يضمن الحفاظ على حقوق تركيا ومصالحها في المنطقة.
وزيرا الخارجية والدفاع وقادة الجيش يشددون على الحزم للحفاظ على مصالح تركيا
المجتمِعون شددوا على الحزم بخصوص الحفاظ على حقوق تركيا ومصالحها / AA
24 أبريل 2019

شدد الاجتماع الذي جمع وزيري الدفاع والخارجية بقيادات الجيش التركي على الحزم بخصوص الحفاظ على حقوق تركيا ومصالحها.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الأربعاء، انعقاد اجتماع وزير الدفاع خلوصي أقار ووزير الخارجية مولود جاوش أوغلو، بقيادات القوات المسلحة ووفدين من كبار موظفي وزارتي الدفاع والخارجية، في العاصمة أنقرة.

وناقش الاجتماع قضايا الأمن الإقليمي والعلاقات الخارجية، وعلى رأسها التطورات الأخيرة في بحري إيجه والمتوسط.

وذكرت وزارة الدفاع أن الاجتماع ناقش أيضاً المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها في سوريا. وأشارت إلى أنه تم تأكيد بحث السبل التي تضمن حقوق تركيا ومصالحها في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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