اقترح المجلس العسكري الحاكم في السودان، الأربعاء، عقد اجتماع مع منظمي الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس عمر البشير بعد أن علقوا المحادثات مع الجنرالات في نهاية الأسبوع.

وقال المجلس في بيان إنه مستعد لمناقشة مقترحات يقدمها ائتلاف المجموعات التي تقف وراء المظاهرات من أجل نقل السلطة فوراً إلى حكومة مدنية انتقالية.

وأعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" بالسودان، قوبلها اللقاء مع المجلس العسكري مساء الأربعاء "بعد الموافقة على شروطنا".

وكان تجمُّع المهنيين السودانيين قد قال إنه سيعلن مجلسه الانتقالي المدني خلال احتجاجات ضخمة، الخميس.

وعلق المحتجون المباحثات مع الجيش في نهاية الأسبوع بعد أن كان الجيش قال إنه سيجتمع مع كل الفصائل السياسية لمناقشة عملية الانتقال.

ويتهم المحتجّون المجلس العسكري بالفشل في الانفصال النظيف عن نظام البشير وبمحاولة تهميش تجمّع المهنيين السودانيين بوصفه واحداً من الفصائل السياسية المتعددة.

ويقول تجمع المهنيين إن رئيس اللجنة السياسية في المجلس العسكري وكبير مفاوضيه الفريق عمر زين العابدين كان رئيس حزب البشير داخل الجيش ويحاول إحياء نظامه.

وقال عمر الدقير، زعيم حزب المؤتمر المعارض، إن المباحثات مع اللجنة السياسية للجيش "لن تؤدي إلى نتيجة".

وفي 11 أبريل/نيسان الجاري عزل الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكّل الجيش مجلساً عسكرياً انتقالياً، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط خلافات مع أحزاب المعارضة وقواها بشأن إدارة المرحلة المقبلة.