سياسة
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إنتاج أول مدرعة كهربائية تركية بقدرات محلية
سيجري عرض أول مدرعة كهربائية والتي أطلق عليها اسم "العقرب 2" للمرة الأولى في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية بإسطنبول بين 30 أبريل/نيسان الجاري و3 مايو/أيار المقبل.
إنتاج أول مدرعة كهربائية تركية بقدرات محلية
تتميز مدرعة "العقرب2" بامتلاكها محركاً كهربائياً يجعلها قادرة على تلبية مطالب الجيوش في جميع أنحاء العالم / AA
24 أبريل 2019

أنتجت شركة أوتوكار إحدى شركات قطاع الصناعات الدفاعية التركية المصنِّعة للمدرعات، أول مدرعة كهربائية تركية أطلقت عليها اسم "العقرب 2".

وقال المدير العام للشركة سردار غورغتش، خلال مؤتمر صحفي، إنه سيجري عرض مدرعة "العقرب 2" للمرة الأولى في النسخة الـ14 في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية، الذي ينظم بين 30 أبريل/نيسان الجاري، و3 مايو/أيار المقبل في إسطنبول.

وبيّن غورغتش أن شركة أوتوكار الرائدة في مجال الأنظمة البرية، ستحمل الصناعات الدفاعية إلى أبعاد مختلفة عبر إنتاجها الجيل الجديد من "العقرب 2".

وأوضح أنها تتميز بسرعتها العالية وصوتها المنخفض مقارنة بالمركبات التقليدية، فضلاً عن امتلاكها محركاً كهربائياً يجعلها قادرة على تلبية مطالب الجيوش في جميع أنحاء العالم.

وأضاف أن المدرعة "تستجيب بأفضل طريقة للأداء التكتيكي المتوقع، لا سيما الكفاءة في استهلاك الوقود والحركة والدعم اللوجستي المتكامل".

وتابع "هدفنا جعل المدرعة واحدة من المنتجات الرائدة في مجال صادرات التكنولوجيا التركية".

وأضاف "قمنا بتصميم المدرعة بشكل يتناسب مع مجموعات الطاقة البديلة، فهي مجهزة بمحرك كهربائي ومزودة ببطاريات متقدمة، وسيتم عرضها خلال الدورة الـ14 للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية، كأول مدرعة كهربائية في تركيا".

وقال إن "المدرعة ستكسبنا خبرة في تطبيق تكنولوجيا المركبات الكهربائية على مثيلاتها العسكرية، وستشكل الخطوة الأولى في مجال المركبات الكهربائية والهجينة والذاتية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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