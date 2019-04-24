سياسة
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القضاة السودانيون ينضمون إلى الاعتصام والمعارضة ترفض المهلة الأفريقية
قال قضاة السودان إنهم سينضمون إلى الاعتصام أمام مقر الجيش وسط الخرطوم، دعماً لمطالبات الشارع والمعارضة بحكم مدني. من جهتها، رفضت المعارضة توصية القمة الإفريقية بتمديد مهلة المجلس العسكري الانتقالي، وأكدت أنها لن تقبل بـ"الوصاية الخارجية".
القضاة السودانيون ينضمون إلى الاعتصام والمعارضة ترفض المهلة الأفريقية
القضاة سيتوجهون من أمام المحكمة الدستورية إلى القيادة العامة "دعماً للتغيير وسيادة حكم القانون" / Reuters
24 أبريل 2019

أعلن القضاة السودانيون، الأربعاء، انضمامهم إلى آلاف المحتجين في الاعتصام أمام مقر الجيش وسط الخرطوم، للمطالبة بالحكم المدني، في أول خطوة لهم منذ اندلاع الاحتجاجات.

وقال بيان صادر عن قضاة السودان إنهم سيتوجهون، الخميس، في موكب من أمام المحكمة الدستورية إلى القيادة العامة "دعماً للتغيير وسيادة حكم القانون، ومن أجل استقلال القضاء".

من جهتها، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، رفضها توصية القمة الأفريقية بتمديد مهلة المجلس العسكري الانتقالي في البلاد، وأكدت أنها لن تقبل بـ"الوصاية الخارجية".

وقال عضو قوى الحرية والتغيير عمر الدقير، في مؤتمر صحفي الأربعاء، "لم ندعُ الجيش لاستلام السلطة، إنما دعوناه لأن ينحاز إلى الشعب".

وأوضح أن "اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، لا تعترف بقوى إعلان الحرية والتغيير كممثل شرعي للثورة، وتريد أن تساويها مع بقية القوى السياسية التي كانت تشارك في الحكم مع النظام السابق".

وكان المشاركون في قمة تشاورية بشأن السودان في القاهرة، الثلاثاء، اتفقوا على تمديد مهلة الاتحاد الأفريقي لتسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يوماً إلى 3 أشهر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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