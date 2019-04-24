سياسة
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الائتلاف السوري يفتتح أول مقر له داخل سوريا
افتتح الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقره الرئيسي في ريف حلب الشمالي بحضور رئيس الائتلاف الوطني السوري الأستاذ عبد الرحمن مصطفى، ومشاركة شخصيات عديدة. ويعد المقر الجديد هو الأول للائتلاف داخل سوريا.
الائتلاف السوري يفتتح أول مقر له داخل سوريا
الائتلاف السوري يفتتح أول مقر له في سوريا بحضور عدة شخصيات
24 أبريل 2019

افتتح الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، الأربعاء، أول مقر رسمي له في ريف حلب ليصبح أول مقر في الداخل السوري.

وقال رئيس الائتلاف، عبد الرحمن مصطفى، إن هذا الافتتاح يعد "خطوة هامة على طريق نجاح الثورة" مشيراً إلى أن "قيادة قوى الثورة والمعارضة السورية ستكون في مكانها الطبيعي".

واعتبر مصطفى أنه من الضروري نقل مقر قيادة الائتلاف للداخل "بعد توفر كل الظروف اللازمة لتحقيق ذلك".

ولفت مصطفى إلى أن نقل المقر إلى الداخلي يأتي "تلبية لاحتياجات ملحة ونتيجة موضوعية لجهود متضافرة قدمها الشعب السوري وأبطال الجيش الوطني".

وأشار إلى أن هذا المقر سيساهم في تعزيز العلاقات بين مؤسسات الائتلاف وسائر الفعاليات الأخرى، مشدداً على "ضرورة العمل على زيادة التنسيق بينها ورفع مستوى التخطيط المشترك".

وحضر الافتتاح كل من رئيس الائتلاف الوطني السوري عبد الرحمن مصطفى، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة، ورئيس هيئة التفاوض السورية، وقادة الأركان والفيالق في الجيش الوطني السوري، إضافة إلى ممثلين عن القبائل والعشائر السورية، وقيادة الشرطة، والدفاع المدني، ومنظمات المجتمع المدني.

وبدأ الافتتاح برفع علم الثورة السورية في المقر الواقع في منطقة الراعي بريف حلب، تلاه عرض عسكري شارك فيه الجيش الوطني والشرطة المدنية والعسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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