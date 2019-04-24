دعا الرئيس السريلانكي، مايثريبالا سيريسينا، الأربعاء، وزير الدفاع والمفتش العام للشرطة بالبلاد لتقديم استقالتهما، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين قريبين من رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، الأربعاء، قولهما إن الرئيس طلب من قائد الشرطة ووزير الدفاع الاستقالة في أعقاب التفجيرات التي وقعت يوم الأحد.

كما أورد موقع نيوز فيرست الإخباري المحلي في نبأ عاجل نقلاً عن مصادر لم يسمها، أن رئيس سريلانكا دعا كلاً من وزير الدفاع روان ويجواردين والمفتش العام للشرطة بوجيث جيا سوندارا إلى تقديم استقالته.

والأحد، استهدفت 8 هجمات كنائس وفنادق، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح" في سريلانكا التي تعتبر دولة ذات أغلبية بوذية.

ووفق أحدث حصيلة رسمية، أسفرت الهجمات عن مقتل 359 شخصاً، فضلًا عن إصابة أكثر من 500 آخرين.

والإثنين، كشفت السلطات السريلانكية أن بين القتلى 39 أجنبياً، من الهند، وبريطانيا، والدنمارك، والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وتركيا، وأستراليا، وسويسرا، والسعودية، وهولندا، وإسبانيا، والبرتغال، وبنغلاديش، واليابان.