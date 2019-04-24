سياسة
2 دقيقة قراءة
رئيس سريلانكا يدعو وزير الدفاع والمفتش العام للشرطة إلى الاستقالة
أورد موقع نيوز فيرست الإخباري المحلي نقلاً عن مصادر، أن رئيس سريلانكا دعا كلاً من وزير الدفاع روان ويجواردين والمفتش العام للشرطة بوجيث جيا سوندارا لتقديم استقالتهما، على خلفية هجمات عيد الفصح الإرهابية.
رئيس سريلانكا يدعو وزير الدفاع والمفتش العام للشرطة إلى الاستقالة
 الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا يدعو وزير الدفاع والمفتش العام للشرطة لتقديم استقالتيهما  / AFP
24 أبريل 2019

دعا الرئيس السريلانكي، مايثريبالا سيريسينا، الأربعاء، وزير الدفاع والمفتش العام للشرطة بالبلاد لتقديم استقالتهما، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين قريبين من رئيس سريلانكا مايثريبالا سيريسينا، الأربعاء، قولهما إن الرئيس طلب من قائد الشرطة ووزير الدفاع الاستقالة في أعقاب التفجيرات التي وقعت يوم الأحد.

كما أورد موقع نيوز فيرست الإخباري المحلي في نبأ عاجل نقلاً عن مصادر لم يسمها، أن رئيس سريلانكا دعا كلاً من وزير الدفاع روان ويجواردين والمفتش العام للشرطة بوجيث جيا سوندارا إلى تقديم استقالته.

والأحد، استهدفت 8 هجمات كنائس وفنادق، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح" في سريلانكا التي تعتبر دولة ذات أغلبية بوذية.

ووفق أحدث حصيلة رسمية، أسفرت الهجمات عن مقتل 359 شخصاً، فضلًا عن إصابة أكثر من 500 آخرين.

والإثنين، كشفت السلطات السريلانكية أن بين القتلى 39 أجنبياً، من الهند، وبريطانيا، والدنمارك، والولايات المتحدة، والصين، وفرنسا، وتركيا، وأستراليا، وسويسرا، والسعودية، وهولندا، وإسبانيا، والبرتغال، وبنغلاديش، واليابان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us