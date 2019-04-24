سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: لا يمكن لفرنسا التي قتلت المسلمين في الجزائر أن تعطي تركيا دروساً
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه "لا يمكن لفرنسا التي قتلت المسلمين في الجزائر أن تعطي تركيا دروساً"، وأوضح أردوغان أن من يحاولون تلقين تركيا دروساً في حقوق الإنسان عبر المزاعم الأرمنية "ماضيهم ملطخ بالدماء".
أردوغان: لا يمكن لفرنسا التي قتلت المسلمين في الجزائر أن تعطي تركيا دروساً
الرئيس التركي أكد أن أرشيف بلاده مفتوح حتى النهاية لكل من يريد معرفة الحقيقة / AA
24 أبريل 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه "لا يمكن لفرنسا التي قتلت المسلمين في الجزائر أن تعطي تركيا دروساً".

جاء ذلك في كلمة ألقاها بالعاصمة التركية أنقرة، الأربعاء، خلال ندوة عن الأرشيف وتطويره ورؤيته ومساهماته في الدراسات التاريخية.

وشدّد الرئيس التركي، على أن أرشيف بلاده مفتوح حتى النهاية لكل من يريد معرفة الحقيقة بشأن مزاعم "إبادة الأرمن".

وأضاف "التهجير شيء، والمجازر شيء آخر، وعلى العالم أن يُدرِك أن أرشيفنا مفتوح لكل من يريد معرفة الحقيقة".

وتابع أردوغان بأن من يحاولون تلقين تركيا دروساً في حقوق الإنسان عبر المزاعم الأرمنية، "ماضيهم ملطخ بالدماء".

وأوضح أردوغان "قلت للرئيس الفرنسي، أنت حديث عهد بهذه القضايا، نعلم المجازر التي ارتكبتموها في الجزائر وفي رواندا".

وبيّن أن "القاتل الحقيقي لملايين المدنيين اليوم في العراق وسوريا وإفريقيا واضح للعيان".

وأشار إلى أن "الكل يعلم من قتل 800 ألف شخص في إبادة جماعية برواندا قبل 25 عاماً ، وكان الجناة فرنسيين. والآن يعطوننا دروساً".

ولفت أردوغان إلى أن الجماعات والدول التي تشحذ المسألة الأرمنية لم تتمكن حتى اليوم من إثبات مزاعمها بوثائق أرشيفية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us