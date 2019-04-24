قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه "لا يمكن لفرنسا التي قتلت المسلمين في الجزائر أن تعطي تركيا دروساً".

جاء ذلك في كلمة ألقاها بالعاصمة التركية أنقرة، الأربعاء، خلال ندوة عن الأرشيف وتطويره ورؤيته ومساهماته في الدراسات التاريخية.

وشدّد الرئيس التركي، على أن أرشيف بلاده مفتوح حتى النهاية لكل من يريد معرفة الحقيقة بشأن مزاعم "إبادة الأرمن".

وأضاف "التهجير شيء، والمجازر شيء آخر، وعلى العالم أن يُدرِك أن أرشيفنا مفتوح لكل من يريد معرفة الحقيقة".

وتابع أردوغان بأن من يحاولون تلقين تركيا دروساً في حقوق الإنسان عبر المزاعم الأرمنية، "ماضيهم ملطخ بالدماء".

وأوضح أردوغان "قلت للرئيس الفرنسي، أنت حديث عهد بهذه القضايا، نعلم المجازر التي ارتكبتموها في الجزائر وفي رواندا".

وبيّن أن "القاتل الحقيقي لملايين المدنيين اليوم في العراق وسوريا وإفريقيا واضح للعيان".

وأشار إلى أن "الكل يعلم من قتل 800 ألف شخص في إبادة جماعية برواندا قبل 25 عاماً ، وكان الجناة فرنسيين. والآن يعطوننا دروساً".

ولفت أردوغان إلى أن الجماعات والدول التي تشحذ المسألة الأرمنية لم تتمكن حتى اليوم من إثبات مزاعمها بوثائق أرشيفية.