سياسة
2 دقيقة قراءة
الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزلاً ويصيب 21 فلسطينياً في الضفة الغربية
فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، منزل عائلة الفلسطيني عمر أبو ليلى، ببلدة الزاوية بمحافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة، كما أُصيب 7 فلسطينيين بجروح و14 بحالات اختناق، فجر الأربعاء، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس.
الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزلاً ويصيب 21 فلسطينياً في الضفة الغربية
جيش الاحتلال الإسرائيلي يفجر منزل عائلة الفلسطيني عمر أبو ليلى شمالي الضفة الغربية  / AA
24 أبريل 2019

فجر جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، منزل عائلة الفلسطيني عمر أبو ليلى، ببلدة الزاوية بمحافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوة من الجيش داهمت بلدة الزاوية، وأجلت السكان من منزل أبو ليلي ومحيطه، قبل أن تفجره.

وأفاد الشهود بأن مواجهات اندلعت بين مواطنين وقوات الجيش، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وتزامناً مع تفجير المنزل، اقتحم جنود الاحتلال أسطح عددٍ من البنايات، واعتدوا على طواقم الصحفيين، وعرقلوا تغطيتهم للعملية العسكرية وتفجير المنزل، وأجبروهم على الابتعاد من المكان.

وفي 19 آذار/مارس الماضي، أعلن الاحتلال الإسرائيلي أنه قتل الشاب عمر أبو ليلى، بعملية خاصة في بلدة عبوين بمحافظة رام الله، بعد اتهامه بتنفيذ عملية "سلفيت" في 17 من الشهر نفسه، وأسفرت عن مقتل مستوطن وجندي، وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

من جهة أخرى، أُصيب 7 فلسطينيين بجروح و14 بحالات اختناق، فجر الأربعاء، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان صحفي، إن طواقمها تعاملت مع 7 مصابين بالرصاص المطاطي، بينهم إصابتان في الرأس تم نقلهم للعلاج في مستشفى رفيديا الحكومي.

وأشار البيان إلى أن الطواقم الطبية تعاملت كذلك مع 14 مصاباً بحالات اختناق، بينهم طفل يبلغ من العمر شهرين، إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

جاء ذلك إثر مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات من الاحتلال الإسرائيلي في محيط مقام "قبر يوسف" بنابلس. واندلعت المواجهات عقب اقتحام مئات المستوطنين اليهود مقام "قبر يوسف" شرقي مدينة نابلس، تحت حراسة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.

مصدر:AA
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us