سياسة
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ارتفاع ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 359 قتيلاً والشرطة تحدد هوية المنفذين
ارتفعت حصيلة تفجيرات الأحد الماضي الإرهابية في سريلانكا، إلى 359 قتيلاً بينهم 39 أجنبياً. فيما كشفت الشرطة السريلانكية عن اعتقال 60 شخصاً للاشتباه في صلتهم بالتفجيرات، وأشارت الشرطة إلى أنه تم تحديد هوية 8 أشخاص من منفذي الهجمات.
ارتفاع ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 359 قتيلاً والشرطة تحدد هوية المنفذين
ارتفاع عدد قتلى الهجمات الإرهابية في سريلانكا إلى 359 / AFP
24 أبريل 2019

أعلن نائب وزير الدفاع السريلانكي، الأربعاء، عن ارتفاع حصيلة تفجيرات الأحد الماضي الدامية، إلى 359 قتيلاً بينهم 39 أجنبياً.

وكشف المسؤول السريلانكي خلال مؤتمر صحفي في العاصمة كولومبو عن اعتقال 60 شخصاً للاشتباه في صلتهم بتفجيرات الأحد الماضي.

وأشار نائب وزير الدفاع إلى أن "زعيم جماعة إسلامية محلية نفذت تفجيرات سريلانكا انتحر في فندق"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن "أحد منفذي التفجيرات درس في بريطانيا وأستراليا"، وأن "من بين المنفذين أيضاً امرأة".

وفي السياق ذاته نقلت وكالة رويترز عن الشرطة السريلانكية قولها إنها "نفذت تفجيراً محكوماً بالقرب من سينما سافوي في كولومبو".

كما أكدت الشرطة أن "9 انتحاريين نفذوا تفجيرات الأحد الماضي"، مشيرة إلى أنه "تم تحديد هوية 8 منهم".

من جهته نفى السفير الأمريكي في كولومبو الأنباء التي تحدثت عن تنبيه بلاده للسلطات السريلانكية بخطر وقوع انفجارات إرهابية بالتزامن مع عيد الفصح.

وقال في هذا الصدد إنه "لم تكن لدينا تقارير مسبقة عن خطط لهجمات ولم نصدر أي تحذيرات"، مشيراً إلى أن "مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يشارك في التحقيقات".

وتواصل الشرطة تحقيقاتها في الهجوم الذي استهدف كنائس وفنادق في عيد الفصح.

وكان وزير الإعلام السريلانكي، روان ويجواردين، قد أعلن الثلاثاء، أن آخر حصيلة لضحايا الهجمات الإرهابية بلغت 321 قتيلًا، و521 جريحاً.

ووقعت الأحد الماضي، 8 هجمات إرهابية استهدفت كنائس وفنادق، بالتزامن مع احتفالات المسيحيين بـ"عيد الفصح" في سريلانكا التي تعد دولة ذات غالبية بوذية. وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، الثلاثاء، مسؤوليته عن الهجمات الدامية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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