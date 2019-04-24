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نتائج الاستفتاء في مصر تقر تعديلات دستورية تسمح ببقاء السيسي حتى 2030، وقرار بإعادة النظر في أكثر من 41 ألف صوت في الانتخابات المحلية في إسطنبول.

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مصر.. 88.8% يصوتون لصالح تعديلات دستورية تتيح للسيسي البقاء حتى 2030

قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الثلاثاء، إن الناخبين وافقوا على التعديلات الدستورية، التي تسمح ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة حتى عام 2030، بنسبة 88.83%. [رويترز]

وقال رئيس الهيئة لاشين إبراهيم إن عدد المشاركين في الاستفتاء بلغ 27 مليوناً و193 ألفاً و593 ناخباً شاركوا في الاستفتاء من إجمالي 61 مليوناً و344 ألفاً و503 ناخبين لهم حق التصويت بنسبة مشاركة بلغت 44.33%. [الأناضول]

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة، الثلاثاء، لإعلان نتائج الاستفتاء الذي جرى داخل البلاد وخارجها خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل/نيسان الجاري. [TRT عربي]

لجنة الانتخابات التركية تقرر إعادة النظر في أكثر من 41 ألف صوت بإسطنبول

قرّرت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، الثلاثاء، إعادة النظر في أصوات 41 ألفاً و132 شخصاً، ورؤساء مراكز الاقتراع من الذين لم يكونوا موظفين حكوميين، وذلك بعد الاعتراض الاستثنائي الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، وطلب من خلاله إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول. [الأناضول]

وأشار حزب العدالة والتنمية في اعتراضه إلى وجود ألفين و308 أصوات لأشخاص لا يحق لهم التصويت وفق القانون، وألف و229 شخصاً متوفى، وأصوات 10 آلاف شخص موجودين في السجون وأصواتهم في مناطق أخرى. [TRT عربي]

وقال نائب رئيس الحزب علي إحسان ياووز، في تصريحات صحفية عقب تقديمه الاعتراض بالعاصمة أنقرة "في الانتخابات شبهات عالقة، ونحن لم نتخلص منها". [الأناضول]