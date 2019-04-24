سياسة
3 دقيقة قراءة
خلاصات من TRT عربي: 24 أبريل/نيسان 2019
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 24 أبريل/نيسان 2019
الهيئة العليا للانتخابات في مصر أعلنت أن نسبة المشاركة في الاستفتاء لم تتجاوز 45% / Reuters
24 أبريل 2019

أهم الأحداث:

نتائج الاستفتاء في مصر تقر تعديلات دستورية تسمح ببقاء السيسي حتى 2030، وقرار بإعادة النظر في أكثر من 41 ألف صوت في الانتخابات المحلية في إسطنبول.

الجديد على TRT عربي:

السودان.. المعارضة تُشكك في نوايا الجيش وتكثف دعواتها للاعتصام

    مصر.. إقرار التعديلات الدستورية في ظل القمع واختلاف المعارضة

      شاهد!

      المتظاهرون السودانيون يرفضون الدعم السعودي الإماراتي

      مصر.. 88.8% يصوتون لصالح تعديلات دستورية تتيح للسيسي البقاء حتى 2030

      قالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الثلاثاء، إن الناخبين وافقوا على التعديلات الدستورية، التي تسمح ببقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة حتى عام 2030، بنسبة 88.83%. [رويترز]

      وقال رئيس الهيئة لاشين إبراهيم إن عدد المشاركين في الاستفتاء بلغ 27 مليوناً و193 ألفاً و593 ناخباً شاركوا في الاستفتاء من إجمالي 61 مليوناً و344 ألفاً و503 ناخبين لهم حق التصويت بنسبة مشاركة بلغت 44.33%. [الأناضول]

      جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة، الثلاثاء، لإعلان نتائج الاستفتاء الذي جرى داخل البلاد وخارجها خلال الفترة من 19 إلى 22 أبريل/نيسان الجاري. [TRT عربي]

      لجنة الانتخابات التركية تقرر إعادة النظر في أكثر من 41 ألف صوت بإسطنبول

        قرّرت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، الثلاثاء، إعادة النظر في أصوات 41 ألفاً و132 شخصاً، ورؤساء مراكز الاقتراع من الذين لم يكونوا موظفين حكوميين، وذلك بعد الاعتراض الاستثنائي الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية، وطلب من خلاله إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول. [الأناضول]

        وأشار حزب العدالة والتنمية في اعتراضه إلى وجود ألفين و308 أصوات لأشخاص لا يحق لهم التصويت وفق القانون، وألف و229 شخصاً متوفى، وأصوات 10 آلاف شخص موجودين في السجون وأصواتهم في مناطق أخرى. [TRT عربي]

        وقال نائب رئيس الحزب علي إحسان ياووز، في تصريحات صحفية عقب تقديمه الاعتراض بالعاصمة أنقرة "في الانتخابات شبهات عالقة، ونحن لم نتخلص منها". [الأناضول]

        مصدر:TRT عربي
        اكتشف
        غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
        الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
        إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
        زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
        مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
        "القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
        الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
        قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
        عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
        ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
        زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
        كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
        بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
        وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
        الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
        ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
        Contact us