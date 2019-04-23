قال تقرير أُعد، الثلاثاء، بتفويض من الأمم المتحدة، إن الحرب في اليمن تسببت في انتكاسة تطوره لأكثر من 20 عاماً.

ووجدت الدراسة التي أجريت بتفويض من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الحرب إذا انتهت العام الجاري، فستكون تسببت في خسائر اقتصادية بقيمة 88.8 مليار دولار.

وإذا استمر الصراع حتى 2030، فسيكون قد ترك 71% على الأقل من السكان في فقر مدقع و84% يعانون من سوء التغذية، وسيكلّف البلاد خسائر اقتصادية قيمتها 657 مليار دولار.

ويقول أوك لوتسما، ممثل البرنامج في اليمن، إنه "حتى لو تحقق السلام غداً، فسيستغرق الأمر عقوداً ليعود اليمن إلى مستويات التنمية التي وصل إليها قبل الصراع".

ويقاتل تحالف بقيادة السعودية الحوثيين المدعومين من إيران منذ 2015، وتسبب الصراع في اليمن في مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ودفع البلاد إلى حافة المجاعة.