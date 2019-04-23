سياسة
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الأمم المتحدة: الحرب أعادت اليمن 20 عاماً إلى الوراء
سلّط تقرير تفويض من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الضوء على الخسائر الفادحة التي تسببت فيها الحرب الدائرة في اليمن منذ عام 2015، مشيراً إلى أن الصراع المسلح عاد باليمن 20 عاماً إلى الوراء.
الأمم المتحدة: الحرب أعادت اليمن 20 عاماً إلى الوراء
الأمم المتحدة تقول إن الحرب في اليمن تسببت في انتكاسة تطوره لأكثر من 20 عاماً / Getty Images
23 أبريل 2019

قال تقرير أُعد، الثلاثاء، بتفويض من الأمم المتحدة، إن الحرب في اليمن تسببت في انتكاسة تطوره لأكثر من 20 عاماً.

ووجدت الدراسة التي أجريت بتفويض من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الحرب إذا انتهت العام الجاري، فستكون تسببت في خسائر اقتصادية بقيمة 88.8 مليار دولار.

وإذا استمر الصراع حتى 2030، فسيكون قد ترك 71% على الأقل من السكان في فقر مدقع و84% يعانون من سوء التغذية، وسيكلّف البلاد خسائر اقتصادية قيمتها 657 مليار دولار.

ويقول أوك لوتسما، ممثل البرنامج في اليمن، إنه "حتى لو تحقق السلام غداً، فسيستغرق الأمر عقوداً ليعود اليمن إلى مستويات التنمية التي وصل إليها قبل الصراع".

ويقاتل تحالف بقيادة السعودية الحوثيين المدعومين من إيران منذ 2015، وتسبب الصراع في اليمن في مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص ودفع البلاد إلى حافة المجاعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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