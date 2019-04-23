قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن بلاده تعتزم إطلاق اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على بلدة بمرتفعات الجولان.

وأشار إلى أن ذلك يأتي "تعبيراً عن الامتنان الشديد بعد اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان".

وأضاف نتنياهو في بيان "تأثر جميع الإسرائيليين تأثراً عميقاً عندما اتخذ الرئيس ترمب قراره التاريخي"، موضحاً أنه سوف يتقدم بقرار "للحكومة يدعو لإطلاق اسم الرئيس ترمب على بلدة جديدة بمرتفعات الجولان".

ووقعت منطقة الجولان في سوريا تحت الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب 1967، إذ ضمتها إسرائيل إلى أراضيها دون اعتراف دولي بذلك.

وقام الرئيس الأمريكي بتوقيع مرسوماً، الشهر الماضي، يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان في خطوة وُصفت بأنها مخالفة لجميع الأعراف الدولية.