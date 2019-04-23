سياسة
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إسرائيل تسعى لإطلاق اسم ترمب على بلدة جديدة في الجولان المحتل
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعتزام بلاده تسمية بلدة جديدة في منطقة الجولان باسم "ترمب"، تعبيراً عن امتنان بلاده الشديد لاعتراف الرئيس الأمريكي بسيادة إسرائيل على المنطقة الاستراتيجية.
إسرائيل تسعى لإطلاق اسم ترمب على بلدة جديدة في الجولان المحتل
نتنياهو قال إن إطلاق اسم ترمب على البلدة الجديدة يأتي تعبيرا عن الامتنان الشديد  / AFP
23 أبريل 2019

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن بلاده تعتزم إطلاق اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على بلدة بمرتفعات الجولان.

وأشار إلى أن ذلك يأتي "تعبيراً عن الامتنان الشديد بعد اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان".

وأضاف نتنياهو في بيان "تأثر جميع الإسرائيليين تأثراً عميقاً عندما اتخذ الرئيس ترمب قراره التاريخي"، موضحاً أنه سوف يتقدم بقرار "للحكومة يدعو لإطلاق اسم الرئيس ترمب على بلدة جديدة بمرتفعات الجولان".

ووقعت منطقة الجولان في سوريا تحت الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب 1967، إذ ضمتها إسرائيل إلى أراضيها دون اعتراف دولي بذلك.

وقام الرئيس الأمريكي بتوقيع مرسوماً، الشهر الماضي، يعترف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان في خطوة وُصفت بأنها مخالفة لجميع الأعراف الدولية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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