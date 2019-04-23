سياسة
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الصين تعارض إنهاء واشنطن الإعفاءات على واردات النفط الإيراني
قدمت الصين شكوى رسمية للولايات المتحدة على خلفية قرارها إنهاء الإعفاء من العقوبات على واردات النفط الإيراني. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية قنغ شوانغ، خلال مؤتمر صحفي، إن الصين تعارض بحزم فرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية الجانب.
الصين تعارض إنهاء واشنطن الإعفاءات على واردات النفط الإيراني
الصين تشكو الولايات المتحدة بسبب إنهاء الإعفاءات على واردات نفط إيران / AP
23 أبريل 2019

قالت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، إنها قدمت شكوى رسمية للولايات المتحدة على خلفية قرارها إنهاء الإعفاء من العقوبات على واردات النفط الإيراني، لتخط بذلك شرخاً جديداً في العلاقات المعقدة بالفعل بين بكين وواشنطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية قنغ شوانغ، خلال مؤتمر صحفي، إن الصين تعارض بحزم فرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية الجانب.

وأضاف أن "قرار الولايات المتحدة سيساهم في عدم الاستقرار بالشرق الأوسط وفي سوق الطاقة العالمية"، داعياً الولايات المتحدة "لاتباع نهج مسؤول والاضطلاع بدور بنّاء وليس العكس".

وأشار شوانغ إلى أن الصين خاطبت بالفعل الجانب الأمريكي بهذا الشأن، مضيفاً أن التعاون الطبيعي للصين ودول أخرى في مجال الطاقة مع إيران في إطار القانون الدولي، هو تعاون مشروع ومعقول ويجب احترامه.

وطالب "الجانب الأمريكي بأن يحترم بصدق مصالح الصين وبواعث قلقها وألا يتخذ أي خطوات خاطئة تضر بمصالح الصين".

وأعلنت واشنطن أن جميع الإعفاءات ستنتهي بحلول مايو/أيار القادم، ما تسبب في ارتفاع الأسعار ويضع ضغطاً على المستوردين لوقف وارداتهم من إيران تماماً.

وكانت الصين واحدة من ثمانية مشترين عالميين نالوا إعفاءات لاستيراد النفط الخام في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

والصين أكبر مشترٍ للنفط الخام الإيراني، بإجمالي واردات بلغ العام الماضي 29.27 مليون طن، بما يعادل حوالي 585 ألفاً و400 برميل يومياً، وهو ما يشكل نحو 6% من إجمالي واردات الصين النفطية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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