سياسة
3 دقيقة قراءة
حماس تبحث تشكيل هيئة عُليا لمواجهة صفقة القرن
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، إن الهيئة تهدف إلى تحقيق الوحدة الفلسطينية القائمة على الشراكة والثوابت، إلى جانب بناء شراكات مع الدول العربية والإسلامية، التي تواجه تهديداً وجوديّاً من صفقة القرن، كالأردن ولبنان.
حماس تبحث تشكيل هيئة عُليا لمواجهة صفقة القرن
قال البردويل إن حركة حماس وضعت استراتيجية جديدة لها بعنوان مواجهة صفقةظ القرن
23 أبريل 2019

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الثلاثاء، أنها تبذل جهوداً لتشكيل هيئة عُليا مكوَّنة من قوى فلسطينية وعربية وإسلامية، لمواجهة الخطة الأمريكية للتسوية السياسية في فلسطين والشرق الأوسط المعروفة إعلاميّاً باسم صفقة القرن.

جاء ذلك على لسان صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي للحركة، خلال مشاركته في ندوة بعنوان "آليات مجابهة صفقة القرن"، نظّمها المكتب الإعلامي الحكومي في مدينة غزة. وبيّن البردويل أن حركة حماس وضعت استراتيجية جديدة لها بعنوان "مواجهة صفقة القرن"، مؤكّداً أنها ستكون "بخطوات عملية لا تعتمد على تصريحات الرفض والاستنكار للصفقة".

وينبثق عن الاستراتيجية عدة أهداف حسب البردويل، منها تحقيق الوحدة الفلسطينية القائمة على الشراكة والثوابت، ومواجهة التطبيع العربي مع إسرائيل، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، إلى جانب بناء شراكات مع الدول العربية والإسلامية، التي تواجه تهديداً وجوديّاً من صفقة القرن كالأردن ولبنان.

ونشرت صحيفة هآرتس العبرية تسريبات حول بعض بنود صفقة القرن، تتضمن نقل "الوصاية على المقدسات"، من الأردن إلى دول أخرى مثل، السعودية والمغرب. وفي وقت سابق قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن الخطة من المحتمل أن تُسقِط ضمان إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة.

وأكّد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، ضرورة وجود حضور قوي للقيادة العربية الشعبية والجماهيرية، للوقوف في وجه الصفقة لأنها تستهدف الأمتين العربية والإسلامية.

وقال المدلل في ذات الندوة، إن "وحدة المشروع الوطني الفلسطيني باتت ضرورة لمواجهة الصفقة". وطالب السلطة الفلسطينية بترجمة رفضها الصفقة على أرض الواقع من خلال سحب اعترافها بإسرائيل، ووقف العمل باتفاقية أوسلو، ووقف التنسيق الأمني والإجراءات العقابية المفروضة على قطاع غزة.

بدوره قال إياد عوض الله، القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن "المرحلة السياسية الراهنة تستدعي خطوات مباشرة من القيادة الفلسطينية لمواجهة الصفقة". ودعا القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إياد عوض الله خلال الندوة ذاتها، إلى "عقد اجتماع لبحث كيفية مغادرة مربع الانقسام، ووضع أجندة واضحة لتطبيق اتفاق المصالحة"، مطالباً بفتح الطريق لمقاومة شعبية أوسع في الضفة الغربية.

مصدر:AA
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us