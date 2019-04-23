سياسة
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تركيا تحتقل بعيد الطفولة والسيادة الوطنية
يوافق العيد الوطني 23 أبريل/نيسان من كل عام، وهو التاريخ الذي وُضع فيه حجر أساس الجمهورية التركية، وافتُتح فيه مجلس الأمة الكبير عام 1920.
تركيا تحتقل بعيد الطفولة والسيادة الوطنية
بدات الاحتقالات بزيارة رسمية إلى ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال اتاتورك في أنقرة / AA
23 أبريل 2019

تحتفل تركيا، الثلاثاء، بعيد "الطفولة والسيادة الوطنية"، بفاعليات متنوعة في عموم البلاد والبعثات الخارجية.

ويوافق الاحتفالُ العيدَ الوطني 23 أبريل/نيسان من كل عام، وهو التاريخ الذي وُضع فيه حجر أساس الجمهورية التركية، وافتُتح فيه مجلس الأمة الكبير (البرلمان) عام 1920.

وشهد البرلمان صباح الثلاثاء، تنظيم مراسم احتفال أمام النصب التذكاري لمؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، بمناسبة الذكرى الـ99 لتأسيس مجلس الأمة الكبير.

ووضع رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، إكليلاً من الزهور على النصب، ووقف برفقة لفيف من الشخصيات الرسمية دقيقة صمت، مع معزوفة النشيد الوطني.

وشارك في المراسم، نائب رئيس الجمهورية فؤاد أوقطاي، إلى جانب وزراء التربية والعمل والعدل، والبيئة والرياضة، وعدد كبير من النواب.

ويشارك الأتراك داخل البلاد وخارجها في فاعليات متنوعة، احتفالاً بعيد الطفولة والسيادة الوطنية، وتعمّ الفرحة على وجوه الكبار والصغار.

يشار إلى أن مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك، أهدى عيد السيادة الوطنية إلى جميع أطفال العالم، لذلك تَحوَّل اسم العيد إلى "الطفولة والسيادة الوطنية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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