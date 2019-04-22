سياسة
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وزير الخارجية التركي: القرار الأمريكي بشأن النفط الإيراني تجاوز للحدود
انتقد وزير الخارجية التركي جاوش أوغلو القرار الأمريكي بوقف إعفاءات شراء النفط الإيراني واقتراح شراء النفط من دول أخرى، موضحاً أن بلاده "تعارض مثل هذه الخطوات والإملاءات".
وزير الخارجية التركي: القرار الأمريكي بشأن النفط الإيراني تجاوز للحدود
وزير الخارجية التركي جاوش أوغلو ينتقد اقتراح واشنطن شراء النفط من دولة غير إيران ويصفه بـ"تجاوز للحدود" / AFP
22 أبريل 2019

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الإثنين، إن "اقتراح شراء النفط من أي دولة أخرى غير إيران هو تجاوز للحدود". في إشارة إلى قرار الولايات المتحدة بتطبيق عقوبات على الدول التي تقوم بشراء النفط الإيراني بداية من مايو/أيار المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أنقرة جمعه مع نظيره الطاجيكي سراج الدين مهر الدين.

وأكد أوغلو رفض تركيا قرار واشنطن بوقف إعفاءات شراء النفط الإيراني، وأضاف أن "تركيا تعارض مثل هذه الخطوات والإملاءات"، موضحاً أن بلاده سوف تواجه صعوبة في تنويع مصادرها النفطية، بخاصةً بعدما تضررت أنابيب النفط القادمة من العراق عقب احتلال تنظيم داعش.

وأشار وزير الخارجية إلى أن الولايات المتحدة تتخذ قراراً أحادي الجانب، وتجعل الدول الأخرى تدفع الثمن، بالإضافة إلى خطورة هذه القرارات على استقرار المنطقة وأمنها.

كذلك انتقد أوغلو تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، موضحاً أن واشنطن تعلم جيداً أن أسعار النفط التي ستشتريها تركيا من الدول الأخرى سوف تكون باهظة، ووصف تصريحات بومبيو بقوله "خاطئ للغاية أن يحاول وزير خارجية دولة ما، العمل على التسويق نيابة عن الدول الأخرى".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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