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واشنطن تقرر عدم تمديد إعفاء 8 دول تستورد النفط الإيراني من العقوبات الأمريكية، وتبادل للأسرى بين نظام الأسد والمعارضة بموجب تفاهمات أستانا.

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واشنطن تقرر عدم تمديد إعفاء 8 دول تستورد النفط الإيراني من العقوبات

في خطوة مفاجئة، قررت واشنطن إلغاء جميع الإعفاءات الممنوحة لثماني دول، منها تركيا والصين وكوريا الجنوبية، كان مسموحاً لهم بشراء النفط من إيران على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها. [TRT عربي]

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن الهدف هو وقف صادرات إيران بالكامل في الوقت الذي تواصل فيه واشنطن الضغط على طهران لكبح برنامجها النووي واختباراتها للصواريخ الباليستية وتدخّلها في الصراعات الدائرة بسوريا واليمن. [رويترز]

من جهته، أعرب وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الإثنين، عن رفض بلاده للقرار الأمريكي، وقال إن "الاقتراح بشراء النفط من أي دولة أخرى غير إيران هو تجاوز للحدود". [الأناضول]

تبادل للأسرى بين نظام الأسد والمعارضة بموجب تفاهمات أستانا

قامت قوات نظام الأسد وفصائل المعارضة السورية، الإثنين، بعملية مبادلة للأسرى والمعتقلين، أُطلق بموجبها سراح 9 أشخاص من كل جانب. [TRT عربي]

وتأتي عملية التبادل بموجب نتائج مباحثات أستانا التي تنعقد جولة جديدة منها في 25 أبريل/نيسان الجاري، بضمانة تركيا وروسيا وإيران. [TRT عربي]

وأصدرت وزارة الخارجية التركية بياناً قالت فيه إن عملية المبادلة تأتي ضمن المشروع الثالث في إطار مجموعة العمل المعنية بإطلاق سراح المختطفين قسرياً وتبادل الجثامين والكشف عن مصير المفقودين. [الأناضول]