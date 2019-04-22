انطلقت المشاورات التي دعت لها الرئاسة في الجزائر، الإثنين، لبحث الأزمة التي تمر بها البلاد وسط حضور ضعيف للأحزاب السياسية وفي غياب الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.

وانعقدت الجلسات برئاسة مدير مركز الدراسات التابع للرئاسة، إلياس بوكراع، وبحضور الأمين العام للرئاسة حبة العقبي، بينما غاب الرئيس المؤقت بن صالح الذي دعا للمشاورات.

شارك في الجلسات ممثلون عن الحزب الحاكم "حزب جبهة التحرير الوطني"، وعدد من أحزاب الموالاة مثل "التجمع الوطني الديمقراطي"، وعدد من الخبراء القانونيين، في حين أعلنت أحزاب المعارضة مقاطعتها المشاورات، بالإضافة إلى مقاطعة عدد من أحزاب الموالاة منهم "الحركة الشعبية الجزائرية".

جاءت المقاطعة تعبيراً عن موقف الحراك الرافض لإشراف رموز نظام بوتفليقة على المرحلة الانتقالية بعد استقالته إثر الانتفاضة الشعبية التي بدأت أواخر فبراير/شباط الماضي.

وتعتزم الرئاسة استكمال المشاورات حتى موعد الانتخابات الرئاسية التي سوف تجرى في الرابع من يوليو/تموز المقبل، وفقاً للمرسوم الدستوري الذي وقعه الرئيس المؤقت بن صالح، وهي الانتخابات التي أعلنت الحركات والشخصيات المعارضة رفضها لإشراف رموز النظام السابق عليها.