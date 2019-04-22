سياسة
2 دقيقة قراءة
الرئيس الجزائري المؤقت يعقد مشاورات وسط غياب المعارضة
انعقدت جلسات المشاورات التي دعا لها الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، بدون حضوره، وفي ظل غياب الأحزاب والشخصيات المعارضة التي ترفض إشراف رموز نظام بوتفليقة السابق على المرحلة الانتقالية.
الرئيس الجزائري المؤقت يعقد مشاورات وسط غياب المعارضة
انعقاد المشاورات وسط غياب الرئيس المؤقت والأحزاب المعارضة التي تنحاز إلى حراك الشارع في رفض رموز النظام السابق / AP
22 أبريل 2019

انطلقت المشاورات التي دعت لها الرئاسة في الجزائر، الإثنين، لبحث الأزمة التي تمر بها البلاد وسط حضور ضعيف للأحزاب السياسية وفي غياب الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح.

وانعقدت الجلسات برئاسة مدير مركز الدراسات التابع للرئاسة، إلياس بوكراع، وبحضور الأمين العام للرئاسة حبة العقبي، بينما غاب الرئيس المؤقت بن صالح الذي دعا للمشاورات.

شارك في الجلسات ممثلون عن الحزب الحاكم "حزب جبهة التحرير الوطني"، وعدد من أحزاب الموالاة مثل "التجمع الوطني الديمقراطي"، وعدد من الخبراء القانونيين، في حين أعلنت أحزاب المعارضة مقاطعتها المشاورات، بالإضافة إلى مقاطعة عدد من أحزاب الموالاة منهم "الحركة الشعبية الجزائرية".

جاءت المقاطعة تعبيراً عن موقف الحراك الرافض لإشراف رموز نظام بوتفليقة على المرحلة الانتقالية بعد استقالته إثر الانتفاضة الشعبية التي بدأت أواخر فبراير/شباط الماضي.

وتعتزم الرئاسة استكمال المشاورات حتى موعد الانتخابات الرئاسية التي سوف تجرى في الرابع من يوليو/تموز المقبل، وفقاً للمرسوم الدستوري الذي وقعه الرئيس المؤقت بن صالح، وهي الانتخابات التي أعلنت الحركات والشخصيات المعارضة رفضها لإشراف رموز النظام السابق عليها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us