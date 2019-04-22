سياسة
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مصر تستضيف قمتين لمناقشة الأوضاع في ليبيا والسودان
تناقش مصر الأوضاع في ليبيا والسودان، الثلاثاء، في اجتماعين "على مستوى القمة" وفقاً لبيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية.
مصر تستضيف قمتين لمناقشة الأوضاع في ليبيا والسودان
تناقش مصر الأوضاع في السودان وليبيا في قمتين  / AP
22 أبريل 2019

تستضيف القاهرة، الثلاثاء، قمتين لمناقشة الشأن السوداني والشأن الليبي، وفقاً لبيان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.

وأوضح البيان، الإثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام الجاري، سوف يستقبل عدداً من رؤساء الدول الأفريقية، مثل تشاد وجيبوتي والصومال وجنوب أفريقيا.

وتستهدف القمة الأولى "مناقشة تطورات الأوضاع في السودان والتباحث حول أنسب السبل للتعامل مع المستجدات الراهنة" بالإضافة إلى مناقشة طرق دعم الاستقرار والسلام هناك، حسب البيان.

وتناقش القمة الثانية الوضع الليبي "وسبل احتواء الأزمة الحالية وإحياء العملية السياسية"، كذلك تتباحث حول ما وصلت إليه خطط "القضاء على الإرهاب".

يأتي ذلك في الوقت الذي يمر فيه البلدان بأوقات عصيبة، إذ يتصاعد التوتر في السودان عقب تعليق المفاوضات بين الحركات التي تتزعم الاحتجاج الشعبي والمجلس العسكري الانتقالي، بينما تستمر المعارك في ليبيا بين القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني وقوات المشير خليفة حفتر، منذ الرابع من إبريل/نيسان الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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