سياسة
1 دقيقة قراءة
تبادل للأسرى بين نظام الأسد والمعارضة بموجب تفاهمات أستانا
قامت قوات نظام الأسد وفصائل المعارضة السورية، الإثنين، بعملية مبادلة للأسرى والمعتقلين، تُعد الثالثة من نوعها في إطار مباحثات أستانا التي ترعاها تركيا وروسيا وإيران.
تبادل للأسرى بين نظام الأسد والمعارضة بموجب تفاهمات أستانا
قامت قوات نظام الأسد وفصائل المعارضة السورية، الإثنين، بعملية مبادلة للأسرى والمعتقلين / Getty Images
22 أبريل 2019

قامت قوات نظام الأسد وفصائل المعارضة السورية، الإثنين، بعملية مبادلة للأسرى والمعتقلين، أُطلق بموجبها سراح 9 أشخاص من كل جانب.

وتأتي عملية التبادل بموجب نتائج مباحثات أستانا التي تنعقد جولة جديدة منها في 25 أبريل/نيسان الجاري، بضمانة تركيا وروسيا وإيران.

وأفاد مراسل الأناضول بأن عملية التبادل تمت على خط التماس في منطقة أبو الزندين التابعة لمدينة الباب بريف حلب شمالي سوريا.

وسبق أن تمت عمليتا تبادل بين الطرفين بجهود من الدبلوماسية التركية أولاهما في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 والثانية في 12 فبراير/شباط من العام الجاري.

يشار إلى أن نظام الأسد يعتقل في سجونه 500 ألف شخص على الأقل، اعتُقِل معظمهم إبان انطلاق الحراك الثوري في سوريا في مارس/آذار عام 2011.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us