قامت قوات نظام الأسد وفصائل المعارضة السورية، الإثنين، بعملية مبادلة للأسرى والمعتقلين، أُطلق بموجبها سراح 9 أشخاص من كل جانب.

وتأتي عملية التبادل بموجب نتائج مباحثات أستانا التي تنعقد جولة جديدة منها في 25 أبريل/نيسان الجاري، بضمانة تركيا وروسيا وإيران.

وأفاد مراسل الأناضول بأن عملية التبادل تمت على خط التماس في منطقة أبو الزندين التابعة لمدينة الباب بريف حلب شمالي سوريا.

وسبق أن تمت عمليتا تبادل بين الطرفين بجهود من الدبلوماسية التركية أولاهما في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 والثانية في 12 فبراير/شباط من العام الجاري.

يشار إلى أن نظام الأسد يعتقل في سجونه 500 ألف شخص على الأقل، اعتُقِل معظمهم إبان انطلاق الحراك الثوري في سوريا في مارس/آذار عام 2011.