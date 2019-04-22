أعلنت السعودية، الإثنين، القبض على 13 شخصاً اتهمتهم بأنهم كانوا ينوون تنفيذ عمليات إرهابية، مؤكدة أن منفذي هجوم استهدف مقراً أمنياً قرب الرياض، الأحد، ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي.

جاء ذلك في بيان لرئاسة جهاز أمن الدولة السعودية، نقلته وكالة الأنباء الرسمية، واس، بشأن عملية استهداف مركز مباحث محافظة الزلفى، الأحد، ما أسفر عن مقتل 4 مهاجمين وإصابة 3 من أفراد الأمن.

وأوضح البيان أن التحقيقات الأولية حول الهجوم على المقر الشرطي أفادت بأن المجموعة الإرهابية المنفذة والمكونة من 4 أشخاص قتلوا جميعاً، وهم عبد الله حمود وعبد الله إبراهيم وسامر عبد العزيز وسلمان عبد العزيز.

وأشار إلى أن "جميعهم ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي"، وجميعهم مواطنون سعوديون، حسب هوياتهم.

وذكر البيان أن الجناة الأربعة اتخذوا استراحة بمحافظة الزلفى وكراً للإعداد والتخطيط للهجوم وعُثر بداخلها على ما يشبه معملاً لتصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة.

وكان تنظيم داعش الإرهابي أعلن، في وقت سابق، في مقطع فيديو، نشرته وكالة أنباء أعماق التابعة له، مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفى.

وقال أحد عناصر التنظيم الإرهابي إن الهجوم "جاء انتقاماً للمسلمين المسجونين في المملكة وسوريا والعراق".