سياسة
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الاستخبارات التركية تعتقل 4 إرهابيين ينتمون إلى PKK في العراق
أفادت مصادر أمنية تركية بأن جهاز الاستخبارات التركية ألقى القبض على 4 إرهابيين في عملية ضدّ تنظيم PKK الإرهابي، في سنجار التابعة لمدينة الموصل العراقية، وسلمهم للأمن التركي.
الاستخبارات التركية تعتقل 4 إرهابيين ينتمون إلى PKK في العراق
الاستخبارات التركية ألقت القبض على الإرهابيين الأربعة بعملية ضدّ تنظيم PKK الإرهابي في سنجار العراقية / AA
22 أبريل 2019

سلّمت الاستخبارات التركية، الإثنين، 4 إرهابيين ينتمون إلى تنظيم PKK الإرهابي إلى الأمن التركي، بعد أن اقتادتهم من قضاء سنجار في العراق.

وأفادت مصادر أمنية، لوكالة لأناضول، بأن الإرهابيين الأربعة قُبض عليهم في عملية لجهاز الاستخبارات التركية، ضدّ تنظيم PKK الإرهابي في سنجار التابعة لمدينة الموصل العراقية.

وذكرت أن المخابرات جلبت الإرهابيين إلى تركيا، في 18 أبريل/نيسان الحالي، وسلمتهم لفرق مكافحة الإرهاب بالمديرية العامة للأمن. وكشفت المصادر أن الإرهابيين الأربعة تَلقَّوا تدريبات عسكرية، في صفوف تنظيم PYD الإرهابي، الامتداد السوري لتنظيم PKK الإرهابي.

وتبين أنهم نفّذوا أنشطة في سوريا والعراق، حيث انتقلوا إلى قضاء سنجار، الذي تنشط فيه المجموعات الإرهابية.

وأوضحت المصادر أن أحد الإرهابين الأربعة، ويُدعَى "و.ك"، انخرط في صفوف تنظيم PKK الإرهابي عام 2010، ولعب دوراً فاعلاً في الهجمات على القوات المسلحة التركية، في منطقتَي غارا وهفتانين شماليّ العراق.

كما تَبيَّن أن "و.ك" اغتصب طفلة أيزيدية معاقة سنّها 11 عاماً الشهر الماضي في سنجار، وأن المنظمة الإرهابية نقلته إلى منطقة أخرى، للتستُّر على حادثة الاغتصاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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