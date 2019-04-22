سياسة
3 دقيقة قراءة
المجلس العسكري في السودان يحذّر المعتصمين من إغلاق الطرق
أمرت اللجنة الأمنية في المجلس العسكري الانتقالي في السودان، بفتح الممرات والطرق والمعابر لتسيير حركة النقل بأشكالها المختلفة بالعاصمة والولايات حتى تنساب الاحتياجات الضرورية. وتأتي هذه الخطوة عقب تنديد رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان بإغلاق الطرق.
المجلس العسكري في السودان يحذّر المعتصمين من إغلاق الطرق
المجلس العسكري الانتقالي يأمر بفتح الطرقات من قبل المعتصمين / AFP
22 أبريل 2019

حذر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الاثنين، المعتصمين من إغلاق الطرق والسيطرة على حركة المواطنين، مشيراً إلى أنه سيتم "فوراً فتح الممرات والطرق والمعابر".

وطالبت اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري، بفتح الممرات والطرق والمعابر المغلقة فوراً لتسيير حركة القطارات والنقل بأشكاله المختلفة في العاصمة والولايات.

وحثت اللجنة في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، المواطنين على مساعدة السلطات بالإبلاغ الفوري عن أي ظواهر سلبية تؤثر على الأمن والحياة اليومية.

وأشارت اللجنة إلى جهات لم تسمّها تؤدّي ممارسات سلبية وغير مقبولة في الشارع العامّ، تتمثل في إغلاق الطرق والتفتيش والسيطرة على حركة المواطنين والمركبات العامة.

وأمرت "بفتح الممرات والطرق والمعابر فوراً لتسيير حركة القطارات والنقل بأشكاله المختلفة بالعاصمة والولايات حتى تنساب الاحتياجات الضرورية".

وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من تنديد رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، بما أسماه "الظواهر السلبية التي تنتهك هيبة الدولة وتسيء إلى المحتجّين"، مثل إغلاق الطرق والتعدي على الأفراد والتفتيش دون سلطة مخوَّلة.

وسبق للمجلس العسكري الإعلان أنه لا يسعى لفَضّ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، لكنه أكّد في الوقت ذاته أنه "لن يسمح بعرقلة سير الحياة".

ويتصاعد التوتر في السودان بين المجلس العسكري الذي يهيمن على السلطة في البلاد، وقوى المعارضة التي تضغط لتسليم السلطة للمدنيين.

وفي أحدث صور ذلك التوتر، أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، الأحد، تعليق التفاوض مع المجلس العسكري، ودعت إلى حشد تظاهرة مليونية الخميس المقبل، لإعلان أعضاء مجلس رئاسي مدني، يقود المرحلة الانتقالية.

ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان الجاري، نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة الجيش والقوى السياسية المنظمة للاحتجاجات بالبلاد.

وبينما شكل قادة الجيش مجلساً انتقاليّاً من 10 عسكريين لقيادة مرحلة انتقالية حدّد مدتها بعامين كحد أقصى طارحاً على القوى السياسية إمكانية ضم بعض المدنيين إليه، مع الاحتفاظ بالحصة الغالبة، تدفع الأخيرة باتجاه ما تسمّيه مجلساً مدنيّاً رئاسيّاً تكون فيه الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us