حذر المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الاثنين، المعتصمين من إغلاق الطرق والسيطرة على حركة المواطنين، مشيراً إلى أنه سيتم "فوراً فتح الممرات والطرق والمعابر".

وطالبت اللجنة الأمنية بالمجلس العسكري، بفتح الممرات والطرق والمعابر المغلقة فوراً لتسيير حركة القطارات والنقل بأشكاله المختلفة في العاصمة والولايات.

وحثت اللجنة في بيان صادر عن إعلام المجلس العسكري، المواطنين على مساعدة السلطات بالإبلاغ الفوري عن أي ظواهر سلبية تؤثر على الأمن والحياة اليومية.

وأشارت اللجنة إلى جهات لم تسمّها تؤدّي ممارسات سلبية وغير مقبولة في الشارع العامّ، تتمثل في إغلاق الطرق والتفتيش والسيطرة على حركة المواطنين والمركبات العامة.

وأمرت "بفتح الممرات والطرق والمعابر فوراً لتسيير حركة القطارات والنقل بأشكاله المختلفة بالعاصمة والولايات حتى تنساب الاحتياجات الضرورية".

وتأتي هذه الخطوة بعد ساعات من تنديد رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، بما أسماه "الظواهر السلبية التي تنتهك هيبة الدولة وتسيء إلى المحتجّين"، مثل إغلاق الطرق والتعدي على الأفراد والتفتيش دون سلطة مخوَّلة.

وسبق للمجلس العسكري الإعلان أنه لا يسعى لفَضّ الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، لكنه أكّد في الوقت ذاته أنه "لن يسمح بعرقلة سير الحياة".

ويتصاعد التوتر في السودان بين المجلس العسكري الذي يهيمن على السلطة في البلاد، وقوى المعارضة التي تضغط لتسليم السلطة للمدنيين.

وفي أحدث صور ذلك التوتر، أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير"، الأحد، تعليق التفاوض مع المجلس العسكري، ودعت إلى حشد تظاهرة مليونية الخميس المقبل، لإعلان أعضاء مجلس رئاسي مدني، يقود المرحلة الانتقالية.

ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل الرئيس عمر البشير، في 11 أبريل/نيسان الجاري، نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة الجيش والقوى السياسية المنظمة للاحتجاجات بالبلاد.

وبينما شكل قادة الجيش مجلساً انتقاليّاً من 10 عسكريين لقيادة مرحلة انتقالية حدّد مدتها بعامين كحد أقصى طارحاً على القوى السياسية إمكانية ضم بعض المدنيين إليه، مع الاحتفاظ بالحصة الغالبة، تدفع الأخيرة باتجاه ما تسمّيه مجلساً مدنيّاً رئاسيّاً تكون فيه الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين.