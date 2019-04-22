سياسة
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وزير الزراعة الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى برفقة عشرات المستوطنين
من المرجح أن يزداد عدد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى، الإثنين، بمناسبة عيد الفصح اليهودي. وسمحت شرطة الاحتلال الإسرائيلية لوزير الزراعة الإسرائيلي بجولة بالمسجد الأقصى.
وزير الزراعة الإسرائيلي يقتحم المسجد الأقصى برفقة عشرات المستوطنين
170 يهودياً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى رغم الأجواء الماطرة برفقة وزير الزراعة الإسرائيلي
22 أبريل 2019

اقتحم وزير الزراعة الإسرائيلي أوري أرئيل وعشرات المستوطنين الإسرائيليين، المسجد الأقصى بمدينة القدس، الإثنين، بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وتجوّل أرئيل في باحات المسجد الأقصى، برفقة عناصر من شرطة الاحتلال الإسرائيلية، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

وقال فراس الدبس، مسؤول قسم الإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في تصريح، إن "170 متطرفاً اقتحموا المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم".

ورجّح الدبس أن أن ترتفع أعداد المقتحمين خلال ساعات اليوم، على الرغم من الأجواء الماطرة في مدينة القدس.

وكانت جماعات يمينية إسرائيلية دعت إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة عيد الفصح اليهودي خلال أيام الأسبوع الجاري.

ويقتحم وزير الزراعة الإسرائيلي المسجد الأقصى باستمرار، وكان آخر اقتحام له قبل 11 يوماً. وفي العام الماضي سمحت الشرطة الإسرائيلية للسياسيين باقتحام المسجد الأقصى مرة شهريّاً، وتحدث الاقتحامات من خلال باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية منذ عام 2003 للمستوطنين باقتحام المسجد. وتطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية في الأردن والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، بوقف الاقتحامات، ولكن الشرطة الإسرائيلية لم تستجِب لهذا الطلب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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