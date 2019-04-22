سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 22 أبريل/نيسان 2019
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خلاصات من TRT عربي: 22 أبريل/نيسان 2019
ممثلون عن المحتجين والمعارضة السودانية يقررون تعليق تعاونهم مع المجلس العسكري / AFP
22 أبريل 2019

أهم الأحداث:

قوى معارضة سودانية تقرر تعليق تعاونها مع المجلس العسكري، وارتفاع حصيلة ضحايا التفجيرات في سريلانكا إلى 290 قتيلاً و500 جريح.

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      قوى معارضة سودانية تقرر تعليق تعاونها مع المجلس العسكري

      قال ممثلون عن المحتجين وجماعات المعارضة الرئيسية بالسودان، الأحد، إنهم علقوا التعاون مع اللجنة السياسية للمجلس العسكري واتهموها بأنها تتألف من بقايا النظام السابق. [رويترز]

      وقال قيادي بجماعة تعرف باسم قوى إعلان الحرية والتغيير "قررنا تعليق التعاون مع اللجنة السياسية للمجلس العسكرى ولدينا تحفظات عليها. هذه اللجنة يسيطر عليها بقايا النظام السابق". [رويترز]

      وجاءت هذه التصريحات بعد ساعات من حوار بثه التلفزيون السوداني الرسمي مع رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، أكّد فيه الأخير التزام المؤسسة العسكرية نقل السلطة للمدنيين، مشيراً إلى أن توافق القوى السياسة من شأنه الإسراع بعملية تسليم السلطة. [TRT عربي]

      ارتفاع حصيلة ضحايا التفجيرات في سريلانكا إلى 290 قتيلاً و500 جريح

      ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرات التي ضربت كنائس وفنادق فخمة في سريلانكا بيوم عيد الفصح إلى 290 قتيلاً على الأقل و500 جريح. في المقابل رفعت السلطات السريلانكية حظر التجول الذي فرضته إثر الحادثة، فيما حذّرت الولايات المتحدة من عمليات أخرى محتملة. [TRT عربي]

      واستهدفت التفجيرات ثلاث كنائس في مناطق متفرقة بالبلاد وأربعة فنادق في العاصمة كولومبو. وقال مسؤولون لوسائل الإعلام إن 27 قتيلاً على الأقل من الأجانب بينهم أشخاص من تركيا والصين والهند وهولندا. [رويترز]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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