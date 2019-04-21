سياسة
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السعودية تعلن مقتل 4 مسلحين إثر هجوم إرهابي قرب الرياض
أعلنت رئاسة أمن الدولة في السعودية أن الجهات الأمنية أحبطت هجوماً إرهابياً استهدف مركز مباحث، وأسفر عن مقتل 4 مسلحين من المهاجمين وإصابة ثلاثة من أفراد الشرطة.
السعودية تعلن مقتل 4 مسلحين إثر هجوم إرهابي قرب الرياض
السعودية تعلن مقتل 4 مسلحين وإصابة 3 من أفراد الشرطة إثر هجوم إرهابي / AP
21 أبريل 2019

أعلنت السعودية، الأحد، مقتل 4 مسلحين وإصابة 3 شرطيين جراء استهداف مقر شرطي قرب العاصمة الرياض.

وقالت رئاسة أمن الدولة بالبلاد، وفقاً لبيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إن الجهات الأمنية تمكنت من إحباط عمل إرهابي استهدف مركز مباحث محافظة الزلفي.

وأوضح البيان أن "مجموعة إرهابية هاجمت المركز في محاولة بائسة لاقتحامه"، مضيفاً أن قوات رئاسة أمن الدولة تصدت"للمهاجمين وتعاملت معهم بما يقتضيه الموقف".

وتابع "أسفر التصدي عن مقتلهم جميعاً وعددهم 4 إرهابيين يجري التثبت من هوياتهم، فيما أصيب ثلاثة من رجال الأمن بإصابات طفيفة يتلقون على أثرها حاليّاً العلاج اللازم".

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي "الهجوم الإرهابي الذي تعرّض له مركز مباحث شمال الرياض"، وأعرب أمينها العام يوسف بن أحمد العثيمين عن تضامن المنظمة ووقوفها التام مع السعودية في مواجهة الإرهاب ومع الإجراءات التي تتخذها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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