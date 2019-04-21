سياسة
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البشير يتعافى من جلطة أُصيب بها قبل أيام وحالته النفسية في تدهور مستمر
يتعافى الرئيس المعزول عمر البشير من جلطة أصيب بها، بعد أن تلقى العلاج بأحد مستشفيات الخرطوم قبل إعادته إلى مقر إقامته الجبرية. وقال مصدر طبي إن حالته الصحية "مستقرة الآن" ، لكن حالته النفسية "تتدهور باستمرار".
البشير يتعافى من جلطة أُصيب بها قبل أيام وحالته النفسية في تدهور مستمر
مصدر طبي: البشير يرفض تناول الطعام وتعاطي الأدوية / Reuters
21 أبريل 2019

كشف مصدر طبي سوداني، الأحد، أن الرئيس المعزول عمر البشير أصيب بجلطة خفيفة قبل أيام، وتلقى العلاج بأحد المستشفيات قبل إعادته إلى مقر إقامته الجبرية ببيت الضيافة في الخرطوم.

وأضاف المصدر، وهو أحد المشرفين على علاج البشير، لوكالة الأناضول أن الحالة الصحية للأخير بعد العلاج من الجلطة "مستقرة الآن" ، لكن حالته النفسية "تتدهور باستمرار".

وتابع المصدر ذاته، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، أن "البشير يرفض تناول الطعام وتعاطي الأدوية، وتتم تغذيته عبر المحاليل الوريدية بالقوة".

ويعيش البشير في إقامة جبرية منذ عزله في 11 أبريل/نيسان الجاري، وتولي مجلس عسكري انتقالي الحكم.

وذكرت وكالة النيابة العامة المكلفة من المجلس العسكري لمكافحة الفساد، السبت، أنها فتحت تحقيقاً مع البشير بتهمة غسل أموال، وقالت إنها تلقت بلاغاً عن البشير بخصوص حيازته أموالاً ضخمة دون مسوغ قانوني، حسب وكالة رويترز.

وكان المجلس العسكري بالسودان قال، الأربعاء، إن السلطات اعتقلت شقيقي الرئيس المخلوع عمر البشير في إطار حملة الاعتقالات الجارية "لرموز النظام السابق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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