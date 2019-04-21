أهم الأحداث:

احتدام المعارك بين قوات حفتر وقوات "الوفاق" في ضواحي طرابلس الجنوبية، والنائب العام السوداني يأمر بالقبض على البشير واستجوابه تمهيداً لمحاكمته.

الجديد على TRT عربي:

أزمة السودان.. مجلس سيادي مدني قادم وتوجّس من التدخل الإماراتي-السعودي

حكومة الوفاق الليبية تدخل مرحلة الهجوم.. هل تتراجع قوات حفتر؟

شاهد!

"تركيا تعتقل الخليجيين" حملة يشنّها الذباب الإلكتروني الإماراتي ضد تركيا

احتدام المعارك بين قوات حفتر وقوات "الوفاق" في ضواحي طرابلس الجنوبية

بعد أيام من الهدوء النسبي، شهدت تخوم العاصمة الليبية طرابلس الجنوبية، السبت، تصعيداً عسكرياً جديداً، إذ احتدمت المعارك بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً وقوات الشرق التي يقودها خليفة حفتر في عدة محاور جنوبي المدينة. [TRT عربي]

وقال مسؤول بالمستشفى الميداني التابع لقوات حفتر إن 9 عسكريين بينهم قائد ميداني وضابط بقوات حفتر قُتلوا، السبت، مع اشتداد حدة المعار ك. [الأناضول]

ويأتي التصعيد في إطار ما أعلنه المتحدث باسم العملية العسكرية لحكومة الوفاق مصطفى المجعي، السبت، حول بدء "مرحلة الهجوم"، موضحاً أن الأوامر صدرت "في ساعات الصباح الاولى بالتقدم وكسب مزيد من الأراضي". [TRT عربي]

النائب العام السوداني يأمر بالقبض على البشير واستجوابه تمهيداً لمحاكمته

ذكرت وسائل إعلام عالمية أن "النيابة العامة فتحت بلاغين ضد الرئيس المخلوع عمر البشير، بتهم غسل وحيازة أموال ضخمة دون مسوغ قانوني"، وقالت المصادر ذاتها أن وكيل النيابة العامة الأعلى المكلف من المجلس العسكري الانتقالي بمكافحة الفساد الوليد محمود أمر بالقبض على البشير واستجوابه تمهيداً لتقديمه للمحاكمة. [الأناضول]

وأصدر محمود عدداً من القرارات الأخرى ألغى بموجبها أمر تأسيس نيابة امن الدولة ونقل جميع أعضاء النيابة العاملين بها الى رئاسة النيابة العامة. [وكالة أنباء السودان]

وفي السياق نفسه، أصدر النائب العام قراراً بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الاخيرة برئاسة رئيس النيابة العامة انتصار أحمد عبد العال وعضوية ثلاثة من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة وحدد القرار سلطاتها واختصاصاتها كما وجه بضرورة أن يكون لهذه اللجنة خط ساخن لتلقي شكاوى الجمهور . [وكالة أنباء السودان]