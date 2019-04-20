أعرب رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، عن أمله ألّا يوفر العراق ملاذاً آمناً لمسلحي تنظيم PKK الإرهابي شمالي البلاد.

وقال شنطوب، خلال كلمة ألقاها، السبت، في مؤتمر برلمانات دول الجوار الذي تستضيفه العاصمة العراقية بغداد "ننتظر من العراق ألا يوفر مأوى لإرهابيي PKK الذين ينتشرون شمالي العراق وأن يتعاون معنا في كفاحنا ضدهم".

وتابع شنطوب "PKK منظمة إرهابية تهدد العراق و بلدان المنطقة بقدر تهديدها تركيا".

وأضاف أنه يأمل في أن يساهم المؤتمر في تعزيز الصداقة والتعاون بين جميع الدول المشاركة، ودعم اتخاذ موقف مشترك في حل المشاكل.

وشدد شنطوب على أن التطورات التي تشهدها العراق لها تأثير مباشر على دول المنطقة.

وتابع "تركيا تأمل أن ينهض العراق على قدميه، ويحقق مصالحة وطنية تضمن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع شرائح المجتمع"، مضيفاً "نتمنى اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة إعمار المناطق العراقية المتضررة من هجمات وسيطرة تنظيم داعش الإرهابي، فضلاً عن الحرص على بناء علاقة متوازنة وجيدة مع جيرانه".

وأوضح رئيس البرلمان التركي أيضاً أن حالة عدم الاستقرار والفراغ الأمني بالعراق لسنوات طويلة أصبحت قضية أمن قومي بالنسبة لتركيا.

وانطلقت، السبت في بغداد، أعمال مؤتمر برلمانات دول الجوار العراقي تحت عنوان "العراق..استقرار وتنمية"، بمشاركة 6 دول مجاورة، ويستمر ليوم واحد.

ويشارك في المؤتمر رؤساء برلمانات تركيا والسعودية والكويت والأردن وسوريا، بالإضافة إلى ممثل عن رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني الذي اعتذر عن الحضور.