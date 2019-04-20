سياسة
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الصناعات الدفاعية التركية تحقق رقماً قياسياً في طلبات الشراء
قفزت مبيعات الصناعات الدفاعية التركية خلال عام 2018 لتصل إلى 12 مليار و204 ملايين دولار، بارتفاع نسبته 52% مقارنة بعام 2017.
الصناعات الدفاعية التركية تحقق رقماً قياسياً في طلبات الشراء
مبيعات الصناعات الدفاعية التركية حققت طفرة كبيرة خلال عام 2018 / AA
20 أبريل 2019

حققت الشركات التركية المتخصصة في الصناعات الدفاعية والجوية رقماً قياسياً في حجم طلبات الشراء، بلغ 12 ملياراً و204 ملايين دولار خلال عام 2018.

وقال بيان صادر عن جمعية الشركات المصنعة للمنتجات الدفاعية والفضائية، السبت، إن الرقم يشكّل ارتفاعا بنسبة 52% مقارنة بعام 2017.

وذكر البيان أن عائدات مبيعات السوق الداخلية بلغت 8 مليارات و761 مليون دولار، فيما وصلت مبيعات الأسواق الخارجية إلى مليارين و188 مليون دولار.

وأوضح أن حجم الطلبات ارتفع من 11 مليار دولار في 2014 إلى 11 ملياراً و913 مليون دولار في 2016، قبل أن ينخفض إلى 8 مليارات و55 مليون دولار خلال عام 2017.

وأضاف البيان أن مبيعات أنظمة الصواريخ الأرضية بلغت 4 مليارات و386 مليون دولار، بينما بلغت مبيعات الأسلحة الأخرى والذخيرة والصواريخ مليارين و655 مليون دولار.

وأشار البيان إلى ضرورة تحقيق مزيد من التعاون بين الدولة والشركات بهدف رفع حجم الصادرات نحو الأسواق الخارجية.

وشهدت الصناعات الدفاعية التركية خلال عام 2018 قفزات وتطورات ملحوظة تمثلت في تعزيز ترسانة القوات الأمنية والعسكرية في البلاد، بمجموعة من المنتجات المحلية ذات الإمكانيات والقدرات العالية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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