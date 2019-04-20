سياسة
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ارتفاع عدد قتلى معارك طرابلس ودعوات للعودة إلى العملية السياسية
قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد قتلى معارك طرابلس تخطى حاجز الـ200 قتيل، في الوقت الذي دعت فيه الولايات المتحدة وبريطانيا إلى "وقف القتال والعودة إلى العملية السياسية".
ارتفاع عدد قتلى معارك طرابلس ودعوات للعودة إلى العملية السياسية
منظمة الصحة العالمية: من بين الضحايا المدنيين الذين قُتلوا في طرابلس عمال في القطاع الصحي ونساء وأطفال  / Reuters
20 أبريل 2019

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ونظيره البريطاني جيريمي هانت، "الليبيين لوقف القتال والعودة إلى العملية السياسية".

وأفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان السبت، بأن "الجانبين ناقشا الجمعة في اتصال هاتفيّ الأولويات العالمية الرئيسية، بما في ذلك حلّ النزاعين في ليبيا واليمن، وضمان أمن البنية التحتية الحيوية".

وأوضح البيان أنه "في ما يتعلق بليبيا أكّد وزير الخارجية الأمريكي ووزير الخارجية البريطاني التزامهما مواصلة الجهود الدبلوماسية لتحقيق تجميد الوضع الحالي على الأرض، والعودة إلى العملية السياسية".

في ذات السياق كشفت وزارة الخارجية التونسية، الجمعة، عن أن العمل جارٍ لعقد اجتماع لوزراء خارجية تونس والجزائر ومصر، في تونس العاصمة، لتنسيق جهود الدول الثلاث بهدف إنهاء حالة التوتر في ليبيا واستئناف المباحثات السياسية.

من جهتها، قالت منظمة الصحة العالمية، السبت، إن حصيلة ضحايا المعارك الدائرة في العاصمة الليبية طرابلس ارتفعت إلى 220 قتيلاً، و1066 جريحاً.

وقالت المنظمة إن بين الضحايا المدنيين الذين قُتلوا في ليبيا "عمالاً في القطاع الصحي ونساءً وأطفالاً"، ودعت المنظمة جميع الأطراف في ليبيا إلى حماية المدنيين والعاملين في قطاع الصحة ومرافقه.

كما أشارت المنظمة إلى أن الصراع تَسبَّب في نزوح أكثر من 18 ألف مدني حتى الأربعاء الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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