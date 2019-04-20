قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن نشر اليونان أسلحة على جزر غير عسكرية مخالف للقوانين والمعاهدات الدولية، وإنه ينتظر من أثينا اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الخصوص.

وأكّد الوزير التركي، عقب اجتماع قيادات القوات المسلحة التركية، أن بلاده تحترم دائماً المعاهدات الدولية، قائلاً "نقف إلى جانب علاقات مبنية على حسن الجوار، وننتظر من جميع جيراننا التصرف بالشكل نفسه"، حسب وكالة الأناضول.

وأضاف أقار عقب الاجتماع الذي عُقد في مقر الوزارة في أنقرة "ينبغي وقف الانتهاكات التي تخالف المعاهدات وتتعارض مع مفهوم الصداقة وحسن الجوار"، وقال إنه ينتظر من اليونان "اتخاذ التدابير اللازمة بهذا الخصوص، وفي بقية القضايا بشكل صادق وبنَّاء وفي إطار علاقاتنا الجيدة".

ودعا أقار إلى الحفاظ على الصفة غير العسكرية للجزر غير العسكرية، مشدداً على أنه "ينبغي للجميع أن يعلم أن تركيا عازمة للغاية على حماية حقوقها ومصالحها النابعة من القوانين الدولية".