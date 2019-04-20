سياسة
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أربعة شهداء من الجيش التركي في اشتباكات على الحدود مع العراق
قالت وزارة الدفاع التركية، السبت، إن أربعة جنود أتراك استشهدوا خلال مواجهات مع مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم PKK الإرهابي على الحدود مع العراق. وأشارت الوزارة إلى أن المواجهات التي لا تزال متواصلة أسفرت عن إصابة ستة جنود أيضاً.
أربعة شهداء من الجيش التركي في اشتباكات على الحدود مع العراق
يستهدف الجيش التركي مواقع منظمة PKK الإرهابية ويلاحق عناصرها جنوبي وجنوب شرقي البلاد وشمالي العراق / AA
20 أبريل 2019

أعلنت وزارة الدفاع التركية، سقوط أربعة شهداء من قواتها، خلال اشتباكات مع مجموعات إرهابية على الحدود مع العراق.

وذكرت الوزارة في بيان، السبت، أن قوة من الجيش التركي اشتبكت، الجمعة، مع مجموعات إرهابية على الحدود التركية مع العراق، وأن الاشتباكات أسفرت عن سقوط 4 شهداء و6 مصابين، مشيرة إلى أن اثنين من الشهداء فارقا الحياة بعد نقلهما إلى المستشفى.

ولفت البيان إلى أن القوات التركية تواصل العمليات العسكرية في المنطقة، مدعومة بغارات جوية وقصف مدفعي مكثف ضد المجموعات الإرهابية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع منظمة PKK وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد، وشمالي العراق، رداً على هجمات إرهابية تنفّذها داخل البلاد بين الحين والآخر انطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن.

وتتخذ منظمة PKK الإرهابية من جبال قنديل شمالي العراق، معقلاً لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات وتحتل عدداً من القرى شمالي العراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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