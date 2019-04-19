قالت وسائل إعلام سودانية إن رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان أعفى القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً عبد الماجد هارون، من منصبه وكيلاً لوزارة الإعلام والاتصالات، عقب تكليفه خلفاً للعبيد أحمد مروح.

ونقلت صحيفة الجريدة السودانية عن البرهان قوله، إنه لم يكن على علم بتاريخ هارون السياسي وانتمائه السابق قبل تعيينه، في إشارة إلى حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير.

وأعلنت شبكة الصحفيين السودانيين، في وقت سابق، رفضها تكليف هارون بمهام وزارة الإعلام، وتنظيمها تظاهرة أمام مقر الوزارة، الأحد، احتجاجاً على القرار.

وتقلد هارون عدداً من المناصب الرسمية خلال حكم البشير، كان آخرها منصب المتحدث باسم البرلمان السوداني، وسبق له الدخول في مشاحنات عديدة مع صحفيين.