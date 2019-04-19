سياسة
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إعفاء وكيل وزارة الإعلام السودانية عقب ساعات من تكليفه
أعفى رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان، الجمعة، وكيل وزارة الإعلام عبد الماجد هارون من منصبه، بعد ساعات من تكليفه.
إعفاء وكيل وزارة الإعلام السودانية عقب ساعات من تكليفه
عبد الفتاح البرهان قال إنه لم يكن على علم بتاريخ هارون السياسي وانتمائه السابق قبل تعيينه / AFP
19 أبريل 2019

قالت وسائل إعلام سودانية إن رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان أعفى القيادي بحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً عبد الماجد هارون، من منصبه وكيلاً لوزارة الإعلام والاتصالات، عقب تكليفه خلفاً للعبيد أحمد مروح.

ونقلت صحيفة الجريدة السودانية عن البرهان قوله، إنه لم يكن على علم بتاريخ هارون السياسي وانتمائه السابق قبل تعيينه، في إشارة إلى حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير.

وأعلنت شبكة الصحفيين السودانيين، في وقت سابق، رفضها تكليف هارون بمهام وزارة الإعلام، وتنظيمها تظاهرة أمام مقر الوزارة، الأحد، احتجاجاً على القرار.

وتقلد هارون عدداً من المناصب الرسمية خلال حكم البشير، كان آخرها منصب المتحدث باسم البرلمان السوداني، وسبق له الدخول في مشاحنات عديدة مع صحفيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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