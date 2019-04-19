أبدى وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، قلقه من حوادث عنف متوقعة قد يتسبب بها متظاهرو "السترات الصفراء" السبت، في عموم البلاد.

وقال في تصريح صحفي، الجمعة، إن الوزارة جهزت 60 ألف شرطي للانتشار في أماكن التظاهرات، وتأتي في المقدمة العاصمة باريس، ومدن "تولوز"، و"مونبيلييه" و"بوردو".

وأضاف أنه يشعر بالقلق من تواصل تنظيم التظاهرات، لتسببها بأعمال عنف كبيرة.

وأعلنت شرطة باريس في وقت سابق أنها لن تسمح للسترات الصفراء بالتظاهر، يوم السبت، في شارع الشانزليزيه ومحيطه، بسبب الأضرار التي لحقت بكاتدرائية نوتردام وسط باريس.

وبدأت احتجاجات السترات الصفراء في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رفضاً للزيادة الضريبية على الوقود، لكنها توسعت إلى رفض أوسع لسياسات الرئيس إيمانويل ماكرون الاقتصادية، التي يقول المحتجون إنها تفضل الشركات والأثرياء على العمال العاديين.